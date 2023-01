Marché mondial des additifs alimentaires pour ruminants – Croissance régulière, technologies émergentes, valeur du marché, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Sur le marché des additifs alimentaires pour ruminants de premier ordre , un aperçu complet et clair du marché est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises. Avec ce rapport d’activité, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. La table des matières, les graphiques et les tableaux inclus dans le rapport aident à comprendre la taille, la part, les tendances, les moteurs de croissance et les opportunités et défis du marché. Le rapport d’activité crédible Ruminant Feed Additives fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

L’étude de marché et les données de recherche couvertes dans le rapport cohérent sur les additifs alimentaires pour ruminants en font une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Les estimations concernant la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport. Avec ce rapport d’étude de marché, les clients peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie qui maintiennent les affaires sur la bonne voie. Le rapport sur le marché des additifs alimentaires pour ruminants est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions.

Le marché mondial des additifs alimentaires pour ruminants était évalué à 12,65 millions USD en 2021 et devrait atteindre 21,25 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «conservateurs» dominent le segment de produits en raison de l’accent croissant du fabricant d’aliments pour animaux sur l’extension de la durée de conservation des aliments pour animaux sur le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Définition du marché des additifs alimentaires pour ruminants

Les additifs alimentaires sont des compléments nutritionnels qui sont ajoutés aux produits d’origine animale pour améliorer leur qualité. Ils comprennent normalement des vitamines, des minéraux, des acides aminés et d’autres éléments essentiels qui aident les animaux à rester en bonne santé et sans maladie. Les additifs sensoriels qui stimulent l’appétit de l’animal, les additifs nutritionnels qui fournissent un nutriment spécifique à l’animal, les additifs zootechniques qui maintiennent l’équilibre nutritionnel global dans le régime alimentaire de l’animal et les coccidiostatiques qui libèrent des antibiotiques qui tuent toute bactérie dans le système de l’animal sont les types les plus courants. des additifs alimentaires utilisés dans l’alimentation animale. Les additifs alimentaires pour ruminants sont les additifs alimentaires pour les ruminants. Les principaux additifs alimentaires utilisés chez les ruminants sont l’éthoxyquine, la terbutylhydroxyquinone, le gallate de propyle, l’hudroxytoluène butylé, les chélateurs de métaux et les agents réducteurs comme les ascorbates et les sulfites.

Portée du marché mondial des additifs alimentaires pour ruminants

Le marché des additifs alimentaires pour ruminants est segmenté en fonction de la forme, du type, de la source, du produit, de la fonction et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Former

Sec

Liquide

Sur la base de la forme, le marché des additifs alimentaires pour ruminants a été segmenté en sec et liquide.

Taper

Synthétique

Naturel

Sur la base du type, le marché des additifs alimentaires pour ruminants a été segmenté en synthétique et naturel.

Source

Plante

Animal

Micro-organismes

Sur la base de la source, le marché des additifs alimentaires pour ruminants a été segmenté en plantes, animaux et micro-organismes.

Produit

Acides aminés

Phosphates

Vitamines

Acidifiants

Caroténoïdes

Enzymes

Détoxifiants mycotoxines

Arômes et édulcorants

Minéraux

Antioxydants

Antibiotiques

Azote non protéique

Phytogène

Conservateurs

Probiotiques

Sur la base du produit, le marché des additifs alimentaires pour ruminants a été segmenté en acides aminés, phosphates, vitamines, acidifiants, caroténoïdes, enzymes, détoxifiants de mycotoxines, arômes et édulcorants, minéraux, antioxydants, antibiotiques, azote non protéique, phytogéniques, conservateurs et probiotiques. On estime que les conservateurs enregistrent le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car la demande de conservateurs pour aliments pour animaux a augmenté en raison de l’intérêt croissant des fabricants d’aliments pour animaux sur la prolongation de la durée de conservation des aliments.

Une fonction

Fonction unique

Multifonction

Sur la base de la fonction, le marché des additifs alimentaires pour ruminants a été segmenté en fonction unique et multifonction.

Utilisateur final

Ferme laitière

Hôpitaux vétérinaires

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des additifs alimentaires pour ruminants est segmenté en ferme laitière, hôpitaux vétérinaires et autres.

Analyse de la part de marché des additifs alimentaires pour ruminants

Le paysage concurrentiel du marché Additifs alimentaires pour ruminants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des additifs alimentaires pour ruminants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des additifs alimentaires pour ruminants sont Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Corporate.Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co. , Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Palital Feed Additives BV (Pays-Bas), Global Nutrition International (France ), Centafarm SRL (Italie), Bentoli (États-Unis), NUQO Feed Additives (France) et Novus International (États-Unis), entre autres.

Analyse régionale / aperçu du marché des additifs alimentaires pour ruminants

Le marché des additifs alimentaires pour ruminants est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, type, source, produit, fonction et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des additifs alimentaires pour ruminants sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des additifs alimentaires pour ruminants en raison de l’augmentation de la population, de l’augmentation de la consommation de viande par habitant dans le monde entier et de l’adoption croissante de méthodes d’élevage intensif au cours de la période de prévision susmentionnée. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait enregistrer une croissance significative en raison de la présence d’un important cheptel et d’une augmentation du nombre d’usines d’aliments pour animaux et de la production d’aliments pour animaux, en particulier dans des pays tels que l’Inde et le Japon dans la région au cours des prévisions. période de 2021 à 2029.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

