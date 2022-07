Marché mondial de l’onchocercose Analyse de l’industrie, affaires, opportunités, recherche par les principaux acteurs, prévisions jusqu’en 2027

Le marché de l’onchocercose devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC sain au cours de la période de prévision de recherche susmentionnée. La prévalence croissante des maladies oculaires et cutanées dans le monde et les marchés émergents sont les facteurs responsables de la croissance de ce marché. Les cas croissants de cécité des rivières stimulent le marché de l’onchocercose. En raison des piqûres répétées de simulies femelles infectées, la croissance du marché de l’onchocercose a également augmenté. Cependant, les progrès accrus dans le traitement des maladies oculaires et les programmes de sensibilisation accrus de l’OMS dans le monde entier renforceront le marché de l’onchocercose. Mais le manque de sensibilisation des patients dans les pays en développement peut entraver le marché de l’onchocercose.

L’onchocercose, également connue sous le nom de cécité des rivières, est causée par le ver parasite Onchocerca volvulus. Cette maladie affecte à la fois la peau et les yeux et se transmet par des piqûres répétées de simulies infectées (Simulium spp.). Dans le corps humain, le ver Onchocerca adulte produit des microfilaires qui migrent vers les yeux, la peau et les organes du corps. Lorsque la simulie femelle pique un patient infecté par l’onchocercose pendant un repas de sang, elle ingère également des microfilaires qui se développent davantage dans la simulie et à nouveau la simulie mord une autre personne normale et propage l’infection. Les symptômes de l’onchocercose comprennent des affections cutanées défigurantes, des démangeaisons sévères et une déficience visuelle, y compris une cécité permanente.

Ce rapport sur le marché de l’onchocercose fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de l’onchocercose et taille du marché

Le marché de l’onchocercose est segmenté en fonction du diagnostic, du traitement, du médicament, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base du diagnostic, le marché de l’onchocercose est segmenté en examen physique, biopsie cutanée, test de mazzotti, nodulectomie, test PCR et autres

Sur la base du traitement, le marché de l’onchocercose est segmenté en médicaments, soins de soutien et autres

Sur la base du médicament, le marché de l’onchocercose est segmenté en ivermectine, moxidectine et autres

Le segment de la voie d’administration du marché de l’onchocercose est segmenté en voie orale et autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’onchocercose est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’onchocercose a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, autres

Développement clé sur le marché de l’onchocercose:

En juin 2018, Medicines Development for Global Health (MDGH) a reçu l’approbation de la FDA pour « MOXYDECTIN » pour le traitement de la cécité des rivières (onchocercose) chez les patients âgés de 12 ans et plus. La moxidectine est un comprimé de 8 mg et la FDA a également attribué à MDGH un bon d’examen prioritaire. Grâce à cela, l’entreprise a renforcé son image de marque sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché de l’onchocercose

Le marché de l’onchocercose est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, diagnostic, traitement, médicament, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’onchocercose sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie. , Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique en Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique, dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la prévalence accrue de l’onchocercose et de la présence d’une fabrication clé du produit. L’Europe est considérée comme le deuxième plus grand marché pour l’onchocercose en raison des dépenses élevées en recherche et développement et en soins de santé et des professionnels qualifiés. L’Asie-Pacifique et l’Afrique devraient représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché de l’onchocercose en raison de l’augmentation des programmes de sensibilisation du gouvernement et de l’OMS et du nombre de médicaments génériques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Onchocercose

Onchocerciasis market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, clinical trials pipelines, product approvals, patents, product width and breadth, application dominance, technology lifeline curve. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to onchocerciasis market.

The major players covered in the onchocerciasis market are Merck. Co., Inc, Galderma Laboratories, L.P., Arbor Pharmaceuticals, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Medicines Development for Global Health (MDGH), and Perrigo Company Plc., among others.

