Marché mondial de livraison de médicaments respiratoires pulmonaires 2021

Le rapport sur le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires est une analyse complète de l’étude de l’industrie. Ce rapport vous aide à vous concentrer sur les aspects les plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. Le rapport sur le marché d’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Cette étude analyse également la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Analyse de marché:

Le marché mondial de l’administration de médicaments par voie pulmonaire/respiratoire devrait atteindre 63,79 milliards USD d’ici 2025, contre 38,63 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 6,7% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2016 , l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Principaux concurrents/acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires sont GlaxoSmithKline plc, 3M, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim GmbH, Koninklijke Philips NV, PARI, GF Health Products Inc., Merck & Co., Inc., Progressive Trade Media Limited, BeyonDevices, Lda, Aphios, AptarGroup, Inc., Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd.,TTP plc,Hovione,Teva Pharmaceutical Industries Ltd., OMRON Corporation, Catalent, Inc. et Sunovion Pharmaceuticals Inc., Cipla Inc. entre autres.

Marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires / respiratoires, par type de bidon (boîtes simples, bidons enduits), application (maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme, fibrose kystique), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, paramètres de soins à domicile), formulation, géographie (Amérique du Nord , Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Définition du marché :

Les dispositifs d’administration de médicaments pulmonaires sont utilisés depuis longtemps pour l’administration de médicaments destinés au traitement de maladies respiratoires. La voie d’administration pulmonaire des médicaments est le moyen le plus efficace d’administration des médicaments dans les maladies respiratoires, car les poumons offrent une vaste surface d’alvéoles avec un vaste réseau capillaire supérieur qui offre une excellente surface absorbante pour l’administration de médicaments. Les progrès de la technologie des appareils ont également conduit à l’expansion de systèmes d’administration plus efficaces, capables de fournir de fortes doses et des microparticules dans les poumons. Selon l’estimation de la santé mondiale (GHE) de l’OMS, en 2010, au moins 321,5 millions d’interventions chirurgicales ont été nécessaires pour augmenter le fardeau de la maladie pour la population d’environ 6,9 milliards. Ces taux minimaux de besoins chirurgicaux varient selon les régions, qui peuvent aller de 3383,0 opérations pour 100, 000 en Amérique du Sud centrale à 6495,0 opérations pour 100 000 en Afrique subsaharienne occidentale. Selon le National Center for Health Statistics, en 2009, 7,3 millions de chirurgies du système cardiovasculaire, 6,1 millions de chirurgies du système digestif, 5,2 millions de chirurgies du système musculo-squelettique, 1,1 million de chirurgies du système urinaire, 1,4 million de chirurgies du système tégumentaire (peau), 69 000 chirurgies des yeux, 24 000 des chirurgies de l’oreille pour les procédures d’hospitalisation ont été effectuées aux États-Unis. Par conséquent, le nombre croissant de chirurgies créera une demande pour l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires. Aux États-Unis, 2 millions de chirurgies du système musculo-squelettique, 1,1 million de chirurgies du système urinaire, 1,4 million de chirurgies du système tégumentaire (peau), 69 000 chirurgies des yeux et 24 000 chirurgies de l’oreille pour les procédures d’hospitalisation ont été effectuées. Par conséquent, le nombre croissant de chirurgies créera une demande pour l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires. Aux États-Unis, 2 millions de chirurgies du système musculo-squelettique, 1,1 million de chirurgies du système urinaire, 1,4 million de chirurgies du système tégumentaire (peau), 69 000 chirurgies des yeux et 24 000 chirurgies de l’oreille pour les procédures d’hospitalisation ont été effectuées. Par conséquent, le nombre croissant de chirurgies créera une demande pour l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Préférence croissante pour l’administration pulmonaire de médicaments comme voie alternative d’administration de médicaments

Développement d’inhalateurs intelligents/numériques

Augmentation des maladies respiratoires

Les questions de réglementation

Pression sur les prix

Développements clés sur le marché :

En mars 2016, la FDA a approuvé V-Go, un dispositif portable d’administration d’insuline sous-cutanée 24 heures sur 24 de Medtronic pour la gestion du diabète, qui a contribué à l’issue du traitement du diabète.

En avril 2013, Bayer Healthcare a lancé un dispositif intra-utérin hormonal (DIU) appelé Skyla. Le produit est lancé en Europe sous le nom de marque Jaydess et est utilisé pour la prévention de la grossesse jusqu’à trois ans.

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires

Le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Segmentation du marché : marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires

Le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires est segmenté en fonction du type de cartouche, de l’application, de l’utilisateur final, de la formulation et de la géographie

Par formulation, le marché mondial de l’administration de médicaments par voie pulmonaire/respiratoire est segmenté en type et type d’appareil. Le type est en outre sous-segmenté en aérosols en suspension, aérosols en solution et formulations de poudre sèche. Inhalateurs doseurs (MDIS), inhalateurs à poudre sèche (DPIS) et nébuliseurs. Les nébuliseurs sont en outre sous-segmentés en nébuliseurs à jet, nébuliseurs à ultrasons et nébuliseurs à brouillard doux.

Par type de cartouche, le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires est segmenté en cartouches simples et cartouches enduites.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires est segmenté en bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme, mucoviscidose et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’administration de médicaments pulmonaires/respiratoires est segmenté en hôpitaux et cliniques et en établissements de soins à domicile.

