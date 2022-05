Marché mondial de l’IoT dans les villes intelligentes 2021 Tendances clés, croissance, part, taille, analyse et prévisions jusqu’en 2028

L’ étude IoT in Smart Cities Market Research 2021-2028 améliore les capacités de prise de décision et aide à créer de puissantes contre-stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel, selon un dernier rapport de recherche de The Insight Partners. L’analyse du marché de l’IoT dans les villes intelligentes est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés.

Une «ville intelligente» est une région urbaine très avancée en termes d’infrastructure globale, d’immobilier durable, de communications et de viabilité du marché. C’est une ville où la technologie de l’information est la principale infrastructure et la base pour fournir des services essentiels aux résidents. Le concept de « ville intelligente » devient de plus en plus répandu, les villes reconnaissant que l’analyse et l’intelligence d’affaires peuvent faire partie intégrante de la gestion plus efficace d’une municipalité.

La structure du rapport sur le marché de l’IoT dans les villes intelligentes peut être classée dans les sections suivantes :

Section 1 : Portée du rapport et méthodologie de recherche

Section 2 : Principaux points à retenir

Section 3 : Variables du marché et leur impact sur la croissance et les outils analytiques fournissant des informations de haut niveau sur la dynamique du marché et le modèle de croissance

Section 4 : Estimations et prévisions du marché (avec l’année de référence 2019, les informations historiques de 2016 et 2018 et les prévisions de 2021 à 2028). Estimations et prévisions au niveau régional et national pour chaque catégorie qui sont résumées pour former le marché mondial.

Section 5 : Paysage concurrentiel. Des attributs tels que le cadre stratégique, la catégorisation des concurrents sont inclus pour fournir des détails élaborés sur la structure du marché et les entreprises stratégiques ainsi que leur impact.

Les acteurs éminents/émergents de l’ étude de marché sur l’IoT dans les villes intelligentes comprennent :

Systèmes Cisco

Honeywell International Inc.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Société IBM

Société intel

Microsoft Corporation

SAP SE

Institut SAS, Inc.

Schneider Electric

Siemens SA

Les profils d’entreprise du marché de l’IoT dans les villes intelligentes sont représentés individuellement pour tous les principaux participants et indices tels que la performance financière, les initiatives stratégiques, le portefeuille de produits et l’aperçu de l’entreprise.

Aperçu de l’entreprise : – L’aperçu de l’entreprise fournit des informations sur l’emplacement de l’entreprise où se trouve son siège social ainsi que l’année de création, l’effectif des employés à partir de 2017, les régions où l’entreprise opère et les principaux domaines d’activité.

Performance financière : – Le chiffre d’affaires global de l’entreprise/du segment pour l’année 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse), ainsi que l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celui-ci en raison de facteurs. tels que les fusions et acquisitions, les profits ou les pertes dans toute unité commerciale stratégique) et autres.

Analyse comparative des produits : – L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif, ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques : – Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont couvertes dans la section des initiatives stratégiques.

