Marché mondial de l’externalisation des centres de données Le marché est susceptible d’émerger sur une période : les principaux acteurs sont Dell ; IBM Corporation ; HCL Technologies Limited ; Accent; Atos

Ce rapport comprend l’estimation de la taille du marché pour la valeur et le volume Des approches descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché, pour estimer la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global. Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et leurs parts de marché ont été déterminées grâce à des recherches primaires et secondaires dans ce rapport. Toutes les parts en pourcentage sont divisées et les répartitions ont été déterminées à l’aide de sources secondaires et de sources primaires vérifiées.

Ce rapport commence par un aperçu de base du cycle de vie de l’industrie, des définitions, des classifications, des applications et de la structure de la chaîne de l’industrie, et tout cela ensemble aidera les principaux acteurs à comprendre la portée du marché, les caractéristiques qu’il offre et comment il répondra aux besoins des clients. conditions. Toutes les parts de mesure ont été divisées et les répartitions ont été résolues à l’aide de sources secondaires et de sources primaires vérifiées.

Le marché de l’externalisation des centres de données atteindra une valeur estimée à 320,65 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 5,05% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Augmentation de la demande de divers utilisateurs finaux pour IaaS (Infrastructure-as-a -Service) est un facteur essentiel du marché de l’externalisation des centres de données.

L’augmentation de la préférence pour les services d’infrastructure partagés est un facteur crucial d’accélération de la croissance du marché, ainsi qu’une augmentation de la croissance de nombreuses industries entraînant une augmentation de la demande de services de stockage virtuel, une augmentation des niveaux de dépenses engagées pour divers services informatiques et technologies d’entreprise services et l’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché sont les principaux facteurs, parmi d’autres, qui stimulent le marché de l’externalisation des centres de données. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et la modernisation des techniques de production et l’augmentation de la demande des économies émergentes créeront encore de nouvelles opportunités pour le marché de l’externalisation des centres de données au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport d’étude de marché sur l’externalisation des centres de données aide les entreprises dans toutes les sphères commerciales à prendre facilement les décisions sans précédent, à résoudre les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport de marché met en avant les mouvements des principaux acteurs de cette industrie, tels que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions récentes. En comprenant avec précision et en tenant compte des besoins des clients, une étape ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour produire cet excellent rapport d’étude de marché sur l’externalisation des centres de données.

Certaines des principales entreprises clés couvertes pour cette recherche sont :

Société de conseil Hitachi ; Hewlett Packard Enterprise Development LP ; Dell ; IBM Corporation ; HCL Technologies Limited ; Accent; Atos SE ; Capgemini ; Compétent; Centres de données de pont ; Infosys limitée ; Tata Consultancy Services Limited ; Tech Mahindra Limitée; Unisys; Ensono ; FUJITSU; T-Systems International GmbH ; CGI Inc. et CompuCom Systems, Inc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux

Analyse régionale :

Outre la répartition segmentaire, le rapport est hautement structuré en une étude régionale. L’analyse régionale des chercheurs met en évidence les régions clés et leurs pays dominants représentant une part substantielle des revenus sur le marché mondial de l’externalisation des centres de données. L’étude permet de comprendre comment le marché se comportera dans la région respective, tout en mentionnant également les régions émergentes qui croissent avec un TCAC important. Voici les régions couvertes dans ce rapport.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil , Argentine, reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [GCC, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique]

Segmentation clé du marché

Sur la base des composants, le marché de l’externalisation des centres de données est segmenté en matériel, logiciels et services.

En fonction du type de service, le marché de l’externalisation des centres de données est segmenté en externalisation d’applications de centre de données, externalisation d’applications d’entreprise, externalisation d’applications réseau et autres.

Basé sur les serveurs, le marché de l’externalisation des datacenters est segmenté en rack, virtuel et hybride.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de l’externalisation des centres de données est segmenté en petites et moyennes organisations et en grandes organisations.

Le marché de l’externalisation des centres de données est également segmenté sur la base de l’industrie verticale en informatique et télécommunications, bfsi, gouvernement, médias et divertissement, soins de santé et sciences de la vie, voyages et logistique, fabrication et autres.

Contenu de l’offre :

L’étude de recherche évalue la taille globale du marché mondial de l’externalisation des centres de données en utilisant une approche ascendante, dans laquelle des données pour différents secteurs verticaux et industries des utilisateurs finaux et leurs applications sur divers types de produits ont été enregistrées et prévues au cours de la période de prévision. Ces segments et sous-segments ont été documentés par les spécialistes et les professionnels de l’industrie, ainsi que les représentants de l’entreprise, et sont validés extérieurement en analysant les données des années précédentes de ces segments et sous-segments pour obtenir une taille de marché précise et complète.

Table des matières:

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Dimensionnement du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

