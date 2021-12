Marché Mondial de l’Emballage de Luxe 2021 Est En Plein Essor Dans Le Monde entier | HH Deluxe Packaging, PRESTIGE PACKING INDUSTRY, Crown, GPA Global, Pendragon Presentation Packaging

Marché Mondial de l’Emballage de Luxe – Tendances de l’industrie et Prévisions pour 2028

L’emballage de luxe est un type de méthode utilisée pour augmenter l’attrait esthétique du produit et signifier l’attrait de la marque, aidant le producteur du produit à augmenter considérablement les chances de voir ses produits se démarquer. Ces méthodes d’emballage sont plus souvent utilisées pour augmenter la valeur du produit et de la marque plutôt que pour protéger l’emballage

L’adoption croissante de solutions d’emballage durables est le facteur majeur de la croissance du marché, l’augmentation du nombre de lancements de produits dans le secteur de la mode et de la cosmétique, l’augmentation des investissements des fabricants de produits de luxe dans le développement durable, l’augmentation du nombre de lancements de produits, en particulier dans les secteurs de la cosmétique et de la mode et l’investissement croissant dans l’innovation et les technologies de pointe afin de fournir aux fabricants des emballages de luxe durables sont les principaux facteurs parmi d’autres qui propulsent la croissance du marché de l’emballage de luxe. De plus, l’augmentation de la recherche et du développement sur le marché, l’augmentation des progrès technologiques et la modernisation de l’industrie de l’emballage et l’augmentation des activités de recherche et de développement sur le marché créeront de nouvelles opportunités pour le marché de l’emballage de luxe au cours de la période de prévision 2021 – 2028.

Le rapport sur le marché de l’emballage de luxe présente les entreprises suivantes, qui comprennent: – HH Deluxe Packaging, PRESTIGE PACKING INDUSTRY, Crown, GPA Global, Pendragon Presentation Packaging Ltd., Ardagh Group SA, OI, Design Packaging, Inc., Ekol Ofset, DS Smith , Elegant Packaging, McLaren Packaging Ltd, CLP Packaging Solutions, Inc, Lucas Luxury Packaging, Winter & Company AG

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial de l’emballage de luxe, catégorise la taille du marché mondial de l’emballage de luxe (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de l’emballage de luxe par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (boîte rigide, cartons, sacs, étuis, chemises), produit d’emballage (parfums, cosmétiques, mode et lunettes, vin et alcool, pâtisseries et confiseries), utilisateurs finaux (industrie alimentaire et des boissons, vente au détail et produits de consommation) , Application (Soins personnels, Aliments et boissons, Confiserie, Autres)

