Marché mondial de l’analyse prescriptive 2021 : parties prenantes clés, fabricants de sous-composants, demande future, croissance géographique

Ce rapport de marché identifie également River Logic, Inc., Altair Engineering, Inc., Profitect Inc., IBM Corporation, Fair Isaac Corporation, Ayata, TIBCO Software Inc,, Frontline Systems, Inc, NGDATA, Inc., Panoratio GmbH, Netformx. , QualMetrix Inc., Absolutdata., Salesforce.com, inc, Accenture., Oracle, Teradata., SAS Institute Inc., Microsoft, SAP SE, Versium parmi les principales sociétés d’analyse prescriptive au monde.

Segmentation majeure: marché de l’analyse prescriptive

Par composant

Logiciel

Prestations de service Services professionnels Services gérés



Par type de données

Données non structurées

Données semi-structurées

Données structurées

Par application

Gestion des risques

Gestion des opérations

La gestion des recettes

La gestion du réseau

Gestion de la chaîne logistique

Gestion des effectifs

Autres

Par fonction commerciale

Ressources humaines

Ventes

Commercialisation

La finance

Opérations

Par modèle de déploiement

Sur site

Sur demande

Par verticale

Santé et sciences de la vie

Banque, services financiers et assurance

Technologies de l’information et télécommunications

Commerce de détail et biens de consommation

Médias et divertissement

Fabrication

Énergie et services publics

Voyage et hospitalité

Transport et Logistique

Gouvernement et Défense

Autres

Considérations clés pour les prévisions de marché

Estimations du marché avant et après COVID 19

Analyse d’impact trimestrielle à mesure que la propagation atteint le niveau mondial et mise à jour des estimations du marché

Impact des blocages, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de la destruction de la demande et du changement de comportement des clients

Produits et services utilisés pour gérer ou contenir la propagation du virus COVID-19

Produits et services utilisés pour le traitement du virus COVID-19

Scénarios optimistes, de base et pessimistes pour tous les marchés à mesure que l’impact de la pandémie se déroule

Marché mondial de l’analyse prescriptive : analyse régionale

L’analyse régionale du marché a été menée au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Europe et dans les Amériques. En MEA, le marché a été évalué dans les pays du CCG et en Afrique. En APAC, des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, entre autres, sont couverts. Dans le rapport, le marché européen a été segmenté en Europe occidentale et orientale. En Europe de l’Ouest, des pays comme l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni étaient sous le feu des projecteurs. Le marché des Amériques a été segmenté en Amérique latine et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont couverts.

Il y a 13 chapitres pour afficher en profondeur le marché mondial de l’analyse prescriptive.

Chapitre 1, pour décrire l’introduction de l’analyse prescriptive, la portée du produit, l’aperçu du marché, les opportunités de marché, le risque de marché, la force motrice du marché ;

Chapitre 2, pour analyser les principaux fabricants de Prescriptive Analytics, avec les ventes, les revenus et le prix de Prescriptive Analytics

Chapitre 3, pour afficher la situation concurrentielle parmi les principaux fabricants, avec les ventes, les revenus et le marché

Chapitre 4, pour montrer le marché mondial par régions, avec les ventes, les revenus et la part de marché de Prescriptive Analytics, pour chaque région,

Chapitre 5, 6, 7 et 8, pour analyser les régions clés, avec les ventes, les revenus et les parts de marché par pays clés dans ces régions

Chapitre 9 et 10, pour montrer le marché par type et application, avec la part de marché des ventes et le taux de croissance par type, application

Chapitre 11, Prévisions du marché de l’analyse prescriptive, par régions, type et application, avec ventes et revenus

Chapitre 12 et 13, pour décrire le canal de vente Prescriptive Analytics, les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, l’annexe et la source de données.

