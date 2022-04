Marché mondial de l’analyse des soins de santé Part de l’industrie dans le monde, taille, marge brute, tendance, demande future et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de l’analyse des soins de santé évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

Le monde marché de l’analyse des soins de santé devrait atteindre une valeur de 90,84 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché mondial de l’analyse des soins de santé devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision. La croissance rapide du marché peut être attribuée à la demande croissante d’amélioration de l’efficacité dans le secteur de la santé en réduisant les dépenses non désirées. L’introduction croissante du Big Data dans le secteur de la santé devrait stimuler davantage le marché mondial de l’analyse des soins de santé au cours de la période de prévision. En outre, l’intégration croissante de l’analyse des mégadonnées aux applications mHealth devrait propulser le marché mondial de l’analyse des soins de santé au cours de la période de prévision.

Cependant, la pénurie d’experts en technologies de l’information (TI) dans le secteur de la santé ainsi que les coûts élevés et la complexité associés aux applications d’analyse devraient limiter l’analyse mondiale des soins de santé au cours de la période de prévision.

Entreprises présentées sur le marché mondial de l’analyse des soins de santé :

Health Catalyst Inc., MedeAnalytics, Inc., Athenahealth Inc., Tenet Healthcare Corporation, Evolent Health, Oracle Corporation, Verisk Analytics, Inc., Epic Systems Corporation, TIBCO Software Inc. et SAP SE

Principales informations présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial de l’analyse de la santé

Chiffre d’affaires des ventes par les principaux acteurs et les nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que l’aperçu de l’entreprise , les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse des soins de santé en termes de composants, déploiement, solution, application, utilisation finale et région.

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

logiciels

matériels

des services

Perspectives de déploiement

basées

sur le

Perspectives des solutions

Analyse prédictive Analyse

descriptive Analyse

prescriptive Analytics

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017–2027)

Analyse clinique Analyse

financière Analyse

administrative et opérationnelle

Perspectives d’utilisation finale (Revenu, USD Billion; 2017–2027)

Prestataire

santé Payeur

L’analyse concurrentielle comprend également une analyse régionale des principales régions géographiques. Le rapport couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose également une analyse par pays pour permettre une meilleure compréhension du marché mondial de l’analyse de la santé en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, le ratio de production et de consommation, les lancements de produits et les activités de R&D, les opportunités d’investissement et la présence d’acteurs clés dans la région.

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial de l’analyse de la santé avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires pertinentes. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché Analyse de la santé, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation et les revenus.

Principaux faits saillants du rapport

En octobre 2020, TIBCO Software Inc. a déclaré avoir conclu un contrat pour acquérir Information Builders, Inc., un fournisseur de logiciels d’analyse de données pionnier. Grâce à l’ajout d’Information Builders, TIBCO serait exposé à une gamme plus étendue d’analyses et de techniques, améliorant considérablement la capacité de l’entreprise à aider d’autres entreprises à surmonter les problèmes de qualité des données les plus difficiles.

Le segment du matériel devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. L’analyse des soins de santé implique une infrastructure réseau robuste pour collecter, analyser et fournir un grand volume de données. Le coût élevé des composants matériels, tels que les composants d’ordinateurs, est le moteur du segment.

Le segment sur site devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Bien qu’une unité soit située dans les locaux, elle peut également être facilement accessible à partir d’emplacements éloignés, offrant une consommation d’énergie élevée, des coûts réduits et des avantages en termes de fonctionnement.

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

