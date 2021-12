marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Le marché des produits thérapeutiques contre le cancer de la prostate devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur de marché de 18,71 milliards de dollars d’ici 2027 tout en augmentant à un TCAC de 7,70% dans les pays mentionnés ci-dessus. période de prévision. Le marché des produits thérapeutiques contre le cancer de la prostate est en croissance en raison de facteurs tels que l’augmentation des cas de cancer de la prostate et de maladies cardiovasculaires.

Marché mondial des thérapies contre le cancer de la prostate par classe de médicament (hormonothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée), canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, vente en ligne, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France , Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Pérou, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances et prévisions du marché jusqu’en 2027

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des traitements contre le cancer de la prostate sont Tolmar INC, Ferring Pharmaceuticals, Takeda Pharmaceutical co. Ltd., Teva Pharmaceutical Industries LTD, Sanofi-Aventis, Pfizer Inc, Johnson & Johnson, IPSEN, Endo Pharmaceuticals Inc (Indevus Pharmaceuticals Inc), Dendreon Corporation, Bristol-Myers Squibb, Astellas Pharma Inc, Astrazeneca Plc, Active Biotech, Abbott Laboratories , Bayer AG, Dendreon Corporation (Sanpower Group Co. Ltd.), AbbVie, Inc., entre autres.

Définition du marché : marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate

Le cancer de la prostate survient dans la prostate qui est une petite glande en forme de noix. Le cancer de la prostate est le type le plus courant chez les hommes. En raison de la prise de conscience croissante des symptômes parmi la population, le marché des traitements contre le cancer de la prostate se développe à un taux de croissance élevé. Divers développements scientifiques avancés contribuent au développement du lancement de diverses options pour le traitement de cette maladie. Selon un article publié récemment par l’institut de recherche sur le cancer au Royaume-Uni, environ 11 287 décès ont été enregistrés en raison du cancer de la prostate au Royaume-Uni. Le cancer de la prostate est le quatrième cancer le plus répandu dans le monde. Diverses recherches sont effectuées par l’acteur clé pour le développement des thérapies pour le traitement du cancer. Le gouvernement prend également diverses mesures pour faire connaître les symptômes du cancer de la prostate et la disponibilité de tests de dépistage et de diagnostic tels que l’antigène prostatique spécifique (PSA) et l’examen rectal numérique (DRE) entraînant une détection précoce. Par conséquent, de telles initiatives du gouvernement et des principaux acteurs contribuent à la croissance du marché.

La sensibilisation croissante des personnes au cancer de la prostate ainsi que les progrès technologiques dans les tests de dépistage et de diagnostic, les préférences croissantes pour un mode de vie sain augmenteront la population gériatrique augmentera la croissance du marché des traitements contre le cancer de la prostate au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, un nombre limité d’acteurs, l’augmentation des dépenses pharmaceutiques créeront en outre de nouvelles opportunités pour la croissance du marché des traitements contre le cancer de la prostate au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’augmentation du coût du traitement et l’impact négatif du traitement ainsi qu’un taux de réussite moindre agiront comme un facteur de restriction pour la croissance du marché des traitements contre le cancer de la prostate au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement du cancer de la prostate

Le paysage concurrentiel du marché Traitement du cancer de la prostate fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des traitements contre le cancer de la prostate.

Segmentation du marché : marché mondial de la thérapie du cancer de la prostate

Le marché mondial de la thérapeutique du cancer de la prostate est segmenté en fonction du type de médicament, du canal de distribution et des segments géographiques.

Sur la base du type de médicament, le marché est classé en thérapie hormonale, agoniste de l’hormone de libération de l’hormone lutéinisante (LHRH), anti-androgènes, immunothérapie, thérapie ciblée et chimiothérapie.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial des traitements contre le cancer de la prostate couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil parmi autres.

Développements clés sur le marché :

En mai 2018, Ferring Pharmaceuticals a conclu un accord donnant à la société la possibilité d’obtenir les droits de commercialisation mondiaux du nadofaragene firadenovec/Syn3 (rAd-IFN/Syn3), une nouvelle thérapie génique développée par FKD Therapies Oy (FKD) en tant que traitement des patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire de haut grade (NMIBC), qui ne répondent pas au traitement par Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Cette option est exerçable sur autorisation de mise sur le marché de la FDA américaine. Cela créera une nouvelle division d’oncologie aux États-Unis avec les connaissances spécialisées et la présence nécessaires pour introduire de nouvelles thérapies avancées sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché des produits thérapeutiques contre le cancer de la prostate

Le marché Traitement du cancer de la prostate est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, classe de médicament et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des traitements contre le cancer de la prostate sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, Pologne, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite , Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Koweït, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Pérou, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des traitements contre le cancer de la prostate en raison de l’augmentation de l’incidence du cancer de la prostate et du taux de mortalité élevé, ainsi que de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de solutions avancées, tandis que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison d’une sensibilisation croissante parmi personnes concernant les tumeurs et l’amélioration des infrastructures de santé dans ces régions.

La section pays du rapport sur le marché du traitement du cancer de la prostate fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des produits thérapeutiques contre le cancer de la prostate vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité et les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié plus robuste et de cohorte pour prévoir le marché au cours de la période de croissance.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Des médicaments innovants qui stimulent le marché

Augmentation de la recherche et du développement dans le domaine thérapeutique de l’oncologie

Développements en génomique et protéomique

Effets indésirables du traitement

Coût associé au traitement

Faible taux de réussite des tests cliniques pour les médicaments oncologiques

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des traitements contre le cancer de la prostate dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport

Le rapport comprend la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

