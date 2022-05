Marché mondial de la thérapie de la douleur froide par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, croissance, application et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la thérapie contre la douleur par le froid affichera un TCAC d’environ 4,60 % pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de l’incidence des accidents de la route, associée à l’augmentation de la population gériatrique et à l’augmentation du revenu personnel disponible, à l’augmentation des dépenses publiques et privées pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes, et à la croissance du nombre de sports sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du froid. marché de la thérapie de la douleur.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapie de la douleur froide

Le paysage concurrentiel du marché Thérapie de la douleur par le froid fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la thérapie contre la douleur par le froid.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la thérapie contre la douleur par le froid sont Sanofi, 3M, ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd., DJO, LLC, Medline Industries, Inc., Unexo Laboratories Pvt. Ltd., Bruder Healthcare Company LLC., Hot and Cold Company, Polar Products Inc., Medichill UK Ltd., Medtronic, Romsons Sustaining the Life Force, MeyerDC, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Breg, Inc., RGIS, LLC ., Rapid Aid., Performance Health, Össur Corporate et Bird & Cronin, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

La thérapie de la douleur par le froid est un traitement médical consistant à appliquer des matériaux froids tels que la poche de glace sur le muscle pour le soulager de la douleur. Les thérapies contre la douleur par le froid aident à réduire l’inflammation musculaire, l’enflure et les spasmes musculaires. La thérapie de la douleur par le froid réduit le flux sanguin vers le muscle blessé, ce qui aide à soulager le patient.

La recrudescence de la participation aux activités sportives et récréatives à l’échelle mondiale est l’un des principaux facteurs induisant la croissance de la demande de thérapie contre la douleur par le froid. L’importance croissante accordée aux activités d’exercice et de gymnastique pour maintenir la santé générera davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché de la thérapie contre la douleur par le froid. La sensibilisation croissante des consommateurs, associée à la demande et à la disponibilité croissantes de plusieurs produits de soulagement de la douleur sur le marché, agira également comme des déterminants importants de la croissance du marché. L’augmentation de la population gériatrique, la prévalence de l’obésité et l’augmentation du revenu personnel disponible propulseront également la croissance de la valeur marchande.

Cependant, la consommation à grande échelle d’analgésiques et d’autres analgésiques fera dérailler le taux de croissance du marché. De plus, l’absence de scénario de remboursement favorable couplée au manque de preuves cliniques pour le traitement de la douleur par le froid entravera le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la thérapie contre la douleur froide fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial de la thérapie de la douleur froide et taille du marché

Le marché de la thérapie contre la douleur froide est segmenté en fonction du produit, de l’application, du type de thérapie et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Par produit, le marché de la thérapie contre la douleur par le froid est segmenté en produits en vente libre et en produits sur ordonnance. Le segment des produits OTC est en outre sous-segmenté en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Le segment des produits pharmaceutiques est en outre divisé en gels, pommades et crèmes, sprays et mousses, patchs et roll-ons. Le segment des dispositifs médicaux est en outre divisé en serviettes rafraîchissantes, compresses, enveloppements, tampons et compresses froides. Le segment des produits sur ordonnance est sous-segmenté en appareils motorisés et appareils non motorisés.

Sur la base des applications, le marché de la thérapie contre la douleur par le froid est segmenté en troubles musculo-squelettiques, médecine du sport, post-opératoire, post-traumatique et physiothérapie.

Sur la base du type de thérapie, le marché de la thérapie de la douleur froide est segmenté en thérapie par poche de glace, thérapie en chambre et cryochirurgie.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la thérapie contre la douleur par le froid est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la thérapie contre la douleur froide vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la thérapie contre la douleur par le froid. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

