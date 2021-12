Marché mondial de la thérapie contre la douleur froide couvrant la marge brute, la part de marché et les revenus de 2021-2028

Le marché mondial de la thérapie contre la douleur froide devrait augmenter progressivement, enregistrant un TCAC substantiel de 5,3 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation du nombre de blessures causées lors d’activités sportives, à l’importance accrue accordée aux activités physiques et sportives pour maintenir la santé, à la croissance des dépenses de santé en raison des blessures physiques causées par l’obésité ou le manque d’activité et la rigueur processus d’approbation réglementaire pour les analgésiques oraux au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la thérapie contre la douleur froide sont Sanofi, 3M, Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., DJO Global, Medline Industries. Inc., Laboratoires Unexo Pvt. Ltd., Bruder Healthcare, Hot and Cold Company, Polar Products Inc., FrozenPeaz Inc., Medichill UK, Romsons, MeyerDC, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Breg, Inc., Rgis, Llc., Rapid Aid, Performance Health, Össur Corporate , Medtronic entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la thérapie contre la douleur froide est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la thérapie de la douleur froide pour l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation du nombre de blessures dues aux activités sportives, à l’augmentation de la population gériatrique, aux activités d’exercice et de gymnastique pour le maintien de la santé, à l’augmentation des dépenses de santé due à l’obésité et à l’initiative de soutien du gouvernement qui fleurit. la croissance du marché.

Définition du marché :

La thérapie par le froid, également connue sous le nom de cryothérapie, utilise un matériau froid pour soulager la douleur locale, la douleur myofasciale et la douleur due aux spasmes musculaires. Il réduit le flux sanguin vers une zone particulière, ce qui aide à réduire l’inflammation et l’enflure autour des articulations. Ce traitement à froid ralentit le flux sanguin vers la blessure et réduit ainsi l’enflure et la douleur. L’utilisation de packs de glace est la plus largement utilisée comme analgésique primaire pour soulager la douleur. Principalement les blessures causées par l’activité sportive, les activités de gym sont les principaux moteurs de la croissance de ce marché.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population gériatrique renforce la croissance du marché

L’augmentation de la demande de thérapie contre la douleur froide, principalement dans le domaine des blessures sportives, est un facteur déterminant de la croissance du marché

La disponibilité de plusieurs produits pour le soulagement de la douleur sur le marché accélère la croissance du marché

Sensibilisation croissante des consommateurs grâce aux stratégies de marketing promotionnel

L’initiative de soutien du gouvernement fait prospérer la croissance du marché

Contraintes du marché

Les effets secondaires dus à l’utilisation de thérapies contre la douleur froide couplés à divers inconforts sont un frein à la croissance du marché

Les preuves cliniques de la médication de la thérapie contre la douleur froide entravent également la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En juin 2018, Halyard Health, Inc. à Alpharetta a annoncé un accord définitif pour l’acquisition de Cool Systems, Inc., commercialisé sous le nom de Game Ready, un fournisseur de systèmes de thérapie par le froid et de compression. Cela aiderait à élargir l’empreinte orthopédique et fournirait des thérapies innovantes sans opioïdes qui réduisent ou éliminent l’utilisation d’opioïdes pour les patients chirurgicaux.

En avril 2019, Pacira BioSciences, Inc. a annoncé son acquisition avec MyoScience, Inc. (« MyoScience »), qui fera progresser la gestion de la douleur non opioïde en ajoutant le système iovera approuvé par la FDA à l’offre commerciale de Pacira. Cela aiderait les patients et les prestataires de soins de santé à lutter contre la crise des opioïdes en proposant des thérapies innovantes pour réduire ou éliminer le besoin d’opioïdes

