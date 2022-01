Marché mondial de la thérapeutique de la vaginite 2021 | Taille de l’industrie, part, demande, fabricants et recherche prévisionnelle 2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché mondial de la thérapie de la vaginite devrait croître à un TCAC croissant de 8,9 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des alliances stratégiques entre les sociétés pharmaceutiques et la forte demande de nouvelles thérapies spécifiques aux maladies sont les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Scénario de marché thérapeutique de la vaginite

La vaginite est une inflammation du vagin ou de la vulve qui se traduit par un écoulement vaginal épais, blanc, ressemblant à du fromage cottage, aqueux et généralement inodore, des démangeaisons et des rougeurs de la vulve et du vagin et des douleurs lors de la miction ou des rapports sexuels. Elle est généralement causée par une infection, un manque d’hormone œstrogène et entre autres.

Le marché mondial de la thérapie de la vaginite passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré entre 2021 et 2028. Le marché de la thérapie de la vaginite comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie. La taille du marché mondial augmentera modérément en fonction des nouveaux développements et de l’impact de COVID19 au cours de la période de prévision.

Joueurs clés:

Lupin

Pfizer Inc

Sanofi

Teva Industries Pharmaceutiques Ltée

Santé Bausch

J’OSERAI BIOSCIENCE, INC

Hennepin Sciences de la vie, LLC

Starpharma Holdings Limited

PhagoMed Biopharma GmbH

TenNor Therapeutics Ltd

Enzo Biochem Inc

Produits pharmaceutiques Tolmar, Inc

Perrigo Company plc

Analyse de segmentation :

Par types

Vaginose bactérienne

Trichomonase

Candidose vulvovaginale

Autres

Par classe de médicament

Antifongique miconazole clotrimazole Terconazole Autres

Antibactérien Clindamycine Ceftriaxone Érythromycine Autres

Hormone

Autres

Par type de médicament

En vente libre (OTC)

Ordonnance (Rx)

Par voie d’administration

Oral

Topique

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Centres de Gynécologie Spécialisés

Autres

Par canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, DARÉ BIOSCIENCE, INC a conclu un accord avec Hammock Pharmaceuticals, Inc., TriLogic Pharma LLC et MilanaPharm. Selon les termes de l’accord, DARÉ BIOSCIENCE, INC a acquis les droits mondiaux sur MP-101 pour le traitement de la vaginose bactérienne (BV), ainsi que les droits d’utiliser la technologie sous-jacente d’administration de médicaments à base d’hydrogel pour toute application vaginale ou urologique dans humains. L’acquisition de MP-101 élargit le portefeuille de soins de santé pour femmes de l’entreprise et fait progresser les options de traitement pour les patientes souffrant de cette maladie

En septembre 2017, Symbiomix Therapeutics, filiale de Lupin, a reçu l’approbation de la FDA pour Solosec (secnidazole), antibiotique 5-nitroimidazole, disponible en granulés oraux de 2 g pour le traitement de la vaginose bactérienne (VB) chez la femme adulte. L’approbation de Solosec fournit un traitement par voie orale et représente l’avancée majeure dans le traitement de ces patients grâce à un mode d’action ciblé.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.