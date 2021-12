Marché mondial de la téléradiologie En plein essor 10 621 millions De dollars D’Ici 2027 Principaux Fournisseurs Agfa-Gevaert Group, Cerner Corporation, Koninklijke Philips N.V., McKesson Corporation

Le besoin croissant d’un diagnostic efficace et rapide et la numérisation dans ce domaine stimulent la croissance du marché de la téléradiologie pour ce segment.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 100 millions de tomodensitogrammes sont effectués chaque année dans le monde. La tomodensitométrie est devenue plus populaire que les autres techniques d’imagerie en raison de la nécessité d’éviter les chirurgies exploratoires et les progrès dans le diagnostic du cancer.

Le marché de la téléradiologie a représenté 2 709 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 10 621 millions de dollars d’ici 2027 avec un TCAC de +18% de 2021 à 2027.

L’OMS a également recommandé la télémédecine comme modèle alternatif pour améliorer les performances cliniques et orienter les décisions dans le contexte de l’optimisation de la prestation de services.

La téléradiologie, l’une des formes de télémédecine, a été largement acceptée comme un moyen pour les radiologues diagnostiques d’interpréter des images et de lire des films sur appel.

De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer est à l’origine du processus d’imagerie diagnostique. En conséquence, la demande de solutions de téléradiologie devrait s’accélérer dans les années à venir.

Les centres de diagnostic et les hôpitaux investissent rapidement dans la numérisation de leurs infrastructures, contribuant ainsi à la croissance du segment sur le marché mondial.

Acteurs Clés

Agfa- Gevaert Group, Cerner Corporation, Koninklijke Philips N.V., McKesson Corporation, MedWeb LLC, Novarad Corporation, ONRAD, Inc., Siradix Pvt Ltd, TeleDiagnostic Solutions Pvt. Ltd., MedNET universel, et USARAD.COM .

L’augmentation de la demande est également attribuée à la prévalence élevée de maladies chroniques telles que l’insuffisance cardiaque congestive et les blessures orthopédiques, entre autres indications de la maladie.

En dehors de cela, le rapport couvre diverses collaborations, fusions et acquisitions, expansions régionales, lancements de nouveaux produits et pipelines de produits pour les principaux acteurs impliqués sur le marché.

Des informations quantitatives et qualitatives évidentes sur les segments sont couvertes dans le rapport ainsi que des analyses prévisionnelles de tous les segments qui devraient modifier le marché à l’avenir sont décrites en détail. L’analyse segmentaire met également en évidence des détails sur différents aspects qui influenceront le marché.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur la Téléradiologie-

– Introduction au Marché de la Téléradiologie et Aperçu du Marché

– Marché de la Téléradiologie, par Application

– Analyse de La Chaîne de l’Industrie du Marché de La Téléradiologie

– Marché de la Téléradiologie, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial de la Téléradiologie et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché de la Téléradiologie

i) Ventes sur le Marché Mondial de la Téléradiologie

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du marché mondial de la Téléradiologie

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

