Marché mondial de la technologie SLAM 2021 à 2027: analyse mondiale de l’industrie, demande future et prévisions

Les évaluations du marché Technologie SLAM mondial de 2021 à 2027 avec des estimations et des prévisions précises sont fournies par MarketsandResearch.biz avis, qui fournissent des solutions d’étude complètes pour la prise de décision stratégique visant à fournir la plus grande clarté de l’industrie.

Le rapport d’étude de marché mondial Technologie SLAM comprend une étude complète des répartitions au niveau régional, du statut, des taux de croissance clés, des pourcentages de marché maximaux pour les pays et des nouvelles technologies. Le rapport est une excellente ressource pour en savoir plus sur le marché Technologie SLAM mondial, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients et de la concurrence, le positionnement de la marque et le comportement des consommateurs.

TÉLÉCHARGER UN EXEMPLE DE RAPPORT GRATUIT : https://www.marketsandresearch.biz/sample-request/155506

L’article commence par un aperçu de base de l’industrie, y compris la terminologie et des exemples. En termes de taille et de valeur, le rapport divise le marché par application, type et emplacement. L’étude comprend une description des principaux acteurs de l’industrie ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions par rapport au paysage mondial.

Les statistiques de fabrication et de consommation déterminent les segments géographiques. L’examen régional comprend le marché de chaque région, le rythme de croissance de chaque région et la détection des tendances sur la base des données historiques de la section. Voici les principaux sujets abordés dans le dossier :

Amériques (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil)

APAC (Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Inde, Australie)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Afrique du Sud , Israël, Turquie, pays du CCG)

La publication sur le marché Technologie SLAM mondial contient des informations regroupées en types qui couvrent

Visual SLAM

Laser SLAM

L’œil est la principale source d’accès humain à l’information extérieure. Visual SLAM possède également des fonctionnalités similaires

il peut obtenir des informations de texture massives et redondantes de l’environnement

avec des capacités de reconnaissance de scène supérieures. Le premier SLAM visuel était basé sur la théorie du filtrage

et son modèle d’erreur non linéaire et son énorme complexité de calcul sont devenus ses obstacles pratiques. Ces dernières années

avec la théorie de l’optimisation non linéaire clairsemée (Bundle Adjustment) et l’avancement de la technologie des caméras et des performances informatiques

le SLAM visuel en temps réel n’est plus un rêve.

Laser SLAM utilise un radar laser 2D ou 3D (également appelé simple ou radar laser multiligne)

le radar laser 2D est généralement utilisé pour les robots d’intérieur (tels que les robots de balayage) et le radar laser 3D est généralement utilisé dans le domaine de la conduite sans pilote. L’émergence et la popularité du lidar rendent les mesures plus rapides et plus précises

et les informations sont plus abondantes. Les informations sur l’objet collectées par le radar laser présentent une série de points dispersés avec des informations précises sur l’angle et la distance

appelée nuage de points. Généralement

le système laser SLAM calcule la distance et l’attitude du mouvement relatif du lidar en faisant correspondre et en comparant deux nuages de points à des moments différents

complétant ainsi le positionnement du robot lui-même.

Voici les acteurs importants mentionnés dans le rapport sur le marché mondial :

Google

Apple ARKit

Facebook

Aethon

Clearpath Robotics

Locus Robotics

Amazon Robotics

Parrot SA

NavVis

GeoSLAM

Ascending Technologies

SLAMcore

KUKA AG

Gestalt Robotics

Omron Adept Technologies

Shanghai Slamtec

Ce qui suit est une liste de faits sur la phase commerciale du marché :

Robot

véhicule aérien sans pilote (UAV)

réalité augmentée (AR)

véhicules autonomes

véhicule aérien sans pilote (UAV)

communément appelé drone

est un type d’avion qui fonctionne sans pilote humain à bord. Son vol est piloté soit de manière autonome par des ordinateurs de bord soit par la télécommande d’un pilote au sol ou dans un autre

ACCÉDER AU RAPPORT COMPLET : https://www.marketsandresearch.biz/report/155506/global-slam-technology-market-growth-status-and-outlook-2021-2026

La portée, la fabrication, la valeur de fabrication, les pertes/bénéfices, l’offre/la demande et l’import/export sont tous représentés. Il contient également des informations sur les partenariats stratégiques. Une analyse approfondie basée sur le segment de marché pourrait être utile à la croissance de l’entreprise commerciale. Cette étude comprend également une analyse SWOT, une analyse de faisabilité financière et une analyse de financement.

Personnalisation du rapport :

Ce rapport peut être personnalisé pour répondre aux exigences du client. Veuillez contacter notre équipe commerciale (sales@marketsandresearch.biz), qui veillera à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins. Vous pouvez également contacter nos dirigeants au +1-201-465-4211 pour partager vos besoins de recherche.

Contactez-nous

Mark Stone

Responsable du développement commercial

Téléphone : +1-201-465-4211

E-mail : sales@marketsandresearch.biz

Web : www.marketsandresearch.biz