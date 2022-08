Marché mondial de la technologie du marché du neurodiagnostic, application, analyse de produit, taille, croissance, développement, tendances, part, chaîne d’approvisionnement et prévisions jusqu’en 2027

Se espera que el mercado de neurodiagnóstico crezca en el mercado durante el período de pronóstico de 2020 a 2027. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado crezca a una CAGR de 7.50% durante el período de pronóstico antes mencionado. La creciente concienciación de los pacientes sobre los beneficios de los neurodiagnósticos ayudará a impulsar el crecimiento del mercado.

El aumento en el número de pacientes que padecen trastornos y enfermedades neurológicas, el creciente número de centros de diagnóstico y hospitales, los crecientes avances en genómica y proteómica, el creciente énfasis de los pacientes en el diagnóstico temprano de enfermedades son algunos de los factores que probablemente mejoren El crecimiento del mercado de neurodiagnóstico en el período de pronóstico 2020-2027. Por otro lado, el aumento de las aplicaciones en ensayos clínicos junto con un número cada vez mayor de avances tecnológicos traerán aún más inmensas oportunidades para el crecimiento del mercado de neurodiagnóstico durante el período de pronóstico mencionado anteriormente. Alto costo asociado con los usos de los dispositivos, así como la disponibilidad de dispositivos reacondicionados nueve sistema de neurodiagnóstico que probablemente obstaculice el crecimiento del mercado de neurodiagnóstico durante el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Este informe de mercado de Neurodiagnóstico proporciona detalles sobre nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis estratégico de crecimiento de mercado, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos y dominio de aplicaciones, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de neurodiagnósticos, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen ejecutivo analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado global de neurodiagnóstico y tamaño del mercado

El mercado de neurodiagnósticos está segmentado según el producto, la condición y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de bajo crecimiento dentro de las industrias y brindará a los usuarios información valiosa sobre el mercado y perspectivas del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Sobre la base del producto, el mercado de neurodiagnóstico se segmenta en sistemas de imágenes de diagnóstico, instrumentos de diagnóstico clínico, reactivos y consumibles. Los sistemas de imágenes de diagnóstico se han segmentado en sistemas MRI, sistemas EEG, escáneres CT, escáneres PET, dispositivos EMG, sistemas de imágenes por ultrasonido, dispositivos MEG, sistemas de angiografía y otros sistemas de imágenes de diagnóstico. Los instrumentos de diagnóstico clínico se han segmentado en instrumentos PCR, instrumentos NGS, secuenciadores Sanger y otros instrumentos de diagnóstico clínico. Los reactivos y consumibles se han segmentado aún más en medios y sueros; anticuerpo; tampones; disolventes; enzimas , proteínas y péptidos; sondas; y otros reactivos y consumibles.

Sobre la base de la condición, el mercado de neurodiagnóstico se segmenta en enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, dolores de cabeza y trastornos del sueño.

El mercado de neurodiagnóstico también se ha segmentado según el usuario final en hospitales y centros quirúrgicos, laboratorios de diagnóstico y centros de imágenes, centros de neurología, centros de atención ambulatoria, laboratorios de investigación e institutos académicos.

Análisis a nivel de país del mercado de neurodiagnósticos

Se analiza el mercado de Neurodiagnóstico y se proporciona información y tendencias del tamaño del mercado por país, producto, condición y usuario final como se indica arriba. Los países cubiertos en el informe de mercado de Neurodiagnóstico son EE. UU., Canadá y México América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Sur Corea, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) dentro de la región de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) dentro de Oriente Medio y África (MEA), Brasil,

América del Norte domina el mercado de neurodiagnóstico debido a la alta prevalencia de instalaciones de atención médica mejoradas, la fácil disponibilidad de herramientas avanzadas y una gran cantidad de empresas de fabricación. que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencias de precios, costo de materia prima, El análisis de la cadena de valor Downstream y Upstream son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia significativa o rara de marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de datos nacionales.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de neurodiagnóstico

El panorama competitivo del mercado de Neurodiagnóstico proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, las ubicaciones y las instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento del producto, la amplitud y amplitud del producto, el dominio de la aplicación. . Los puntos de datos proporcionados anteriormente solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de neurodiagnóstico.

Los jugadores clave cubiertos en el informe de mercado de Neurodiagnóstico son GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Siemens Healthcare GmbH, Hitachi Medical Systems Europe Holding AG, Canon Inc., Lifelines Neuro, Natus Medical Incorporated., F. Hoffmann-La Roche Ltd, FUJIFILM Holdings Corporation, Mitsar Co. LTD., Advanced Brain Monitoring, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., QIAGEN, Nihon Kohden Corporation, ANT Neuro, FONAR, Fujirebio, DRG INSTRUMENTS GMBH, Tecan Trading AG , Agilent Technologies, Inc., Alpha Omega, Bruker, Mightex Systems., entre otros jugadores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado están disponibles por separado para Global, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica.

