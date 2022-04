Marché mondial de la technologie de l’agriculture en intérieur par tendances récentes, développements, technologie et aperçu de la croissance régionale

Les informations couvertes dans ce rapport sur le marché permettent à l’acheteur du rapport d’obtenir une vue télescopique du paysage concurrentiel et de planifier les stratégies commerciales en conséquence pour prospérer sur le marché. Une équipe d’experts, en coordination avec les chefs de projet, présente aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation de technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. De plus, ce rapport de marché souligne diverses stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché dans cette industrie. Les rapports d’études de marché sont très influents à bien des égards pour développer votre entreprise.

L’étude et les estimations de ce rapport aident également à comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’évolution d’un produit. Ce rapport donne une analyse de fond absolue de cette industrie qui comprend une évaluation du marché parental. Deux des principaux outils d’analyse de marché utilisés sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Lors de la préparation de ce rapport, rien n’est laissé au hasard pour tenir compte des demandes du public, des compétences et de la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques et des services de haute protection des données.

Le marché de la technologie de l’agriculture en intérieur devrait croître à un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la technologie de l’agriculture en intérieur fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Stratégies de croissance des principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la technologie de l’agriculture en intérieur sont Logiqs BV, Illumitex, Vertical Farm Systems, Hydrodynamics International, General Hydroponics, Certhon, Dalsem, Richel Group, American Hydroponics, Harnois Greenhouses, Richel Group, Urban Crop Solutions, Vertical Farm Systems , Agrilution GmbH, Green Sense Farms, American Hydro Phonics, Philips Lighting, Everlight Electronics, Argus Controls Systems, Netafim, Lumigrow parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché

Sur la base du système de culture, le marché de la technologie de l’agriculture en intérieur est segmenté en aéroponie, hydroponie, aquaponie, sol et hybride.

En fonction du type d’installation, le marché de la technologie de l’agriculture intérieure est segmenté en serres en verre ou poly, fermes verticales intérieures, fermes en conteneurs et systèmes de culture intérieure en eau profonde (DWC).

Sur la base des composants, le marché de la technologie de l’agriculture en intérieur est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en systèmes de climatisation, systèmes d’éclairage, systèmes de communication, capteurs, commandes de système, systèmes d’irrigation et autres.

En fonction du type de culture, le marché des technologies de l’agriculture en intérieur est segmenté en fruits et légumes, herbes et micro-verts, fleurs et plantes ornementales et autres. Les fruits et légumes sont sous-segmentés en légumes-feuilles, tomates, fraises, aubergines et autres. Les légumes-feuilles sont ensuite segmentés en laitue, chou frisé, épinards et autres. Les herbes et les micro-verts sont sous-segmentés en basilic, herbes, estragon et agropyre. Les fleurs et les plantes ornementales sont subdivisées en vivaces, annuelles et plantes ornementales.

Par région du marché des technologies agricoles en intérieur:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada et reste de l’Amérique du Nord)

Europe (Allemagne, France, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique)

MEA (Brésil, Turquie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud et le reste de LAMEA

Principaux avantages du rapport

** Cette étude présente la description analytique de l’industrie Technologie de l’agriculture intérieure ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

** Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché de la technologie d’agriculture en intérieur.

** Le marché actuel est analysé quantitativement, ce qui met en évidence le scénario de croissance du marché de la technologie de l’agriculture en intérieur.

** L’analyse des cinq forces de Porter illustre la Technologie d’agriculture en intérieur des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

** Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des protéases basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

** Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance

