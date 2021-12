Marché mondial de la technologie d’ablation couvrant la marge brute, la part de marché et les revenus de 2028

Le marché mondial de la technologie d’ablation devrait atteindre 7,13 milliards de dollars d’ici 2025, contre 3,16 milliards de dollars en 2017, avec un TCAC de 10,7% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, la base l’année de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ablation-technology-market

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial de la technologie d’ablation

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la technologie d’ablation sont Medtronic, Biosense Webster, Inc, St. Jude Medical, Inc, Boston Scientific Corporation, Angiodynamics, Inc, Atricure, Inc., Conmed Corporation, Olympus Corporation, Smith & Nephew, Galil Medical Inc, Advanced Cardiac Therapeutics, PT Medical, Biotronik, CardioFocus, CardioFocus, Covidien, DVx, Edwards Lifesciences, Estech, Hansen Medical, Imricor Medical Systems, Japan Lifeline, Lepu Medical, Melys AFSM, MicroPort, Osypka, PLC Medical Systems, Spectranétique, stéréotaxie, entre autres.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la technologie d’ablation

Le marché mondial de la technologie d’ablation est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la technologie d’ablation pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché : marché mondial de la technologie d’ablation

Ce rapport de marché définit les tendances du marché et prévoit les opportunités et menaces à venir du marché de la technologie d’ablation au cours des 8 prochaines années. L’ablation est le processus d’élimination des cellules malignes ou tumorales du site spécifié. L’ablation est réalisée dans divers domaines thérapeutiques comme l’ophtalmologie, la gynécologie, le cardio-vasculaire et principalement le cancer. L’une des principales raisons de l’essor de la technologie d’ablation est qu’elle nécessite un temps de récupération plus court, qu’elle cause très peu de dommages aux tissus environnants et a moins d’effets nocifs que la chimiothérapie ou la radiothérapie. En cardiologie, l’électrophysiologie utilise l’ablation par cathéter pour détruire les tissus cardiaques anormaux qui sont responsables des battements cardiaques irréguliers ou de l’arythmie cardiaque. La radiofréquence et la cryoblation sont les technologies d’ablation les plus couramment utilisées dans les maladies cardiovasculaires. On s’attend à ce que d’autres méthodes d’ablation puissent être effectuées pour la fibrillation artérielle ces dernières années. En cas de cancer pendant le processus d’ablation, la chaleur est utilisée pour tuer les cellules cancéreuses. Dans le cancer, l’ablation peut être utilisée avec la chimiothérapie ou la chirurgie. En voyant les avantages de l’ablation, au cours de l’année à venir, d’autres technologies d’ablation devraient arriver sur le marché. Selon l’American Heart Association, l’incidence des arrêts cardiaques est de 326 200 en 2014 et le nombre devrait atteindre plus de 23,6 millions d’ici 2030. Selon des recherches en 2015, St.Jude medical Inc a effectué 250 000 ablations par cathéter uniquement aux États-Unis et c’est devrait être de 999 000 dans le monde. Dans le cancer, l’ablation peut être utilisée avec la chimiothérapie ou la chirurgie. En voyant les avantages de l’ablation, au cours de l’année à venir, d’autres technologies d’ablation devraient arriver sur le marché. Selon l’American Heart Association, l’incidence des arrêts cardiaques est de 326 200 en 2014 et le nombre devrait atteindre plus de 23,6 millions d’ici 2030. Selon des recherches en 2015, St.Jude medical Inc a effectué 250 000 ablations par cathéter uniquement aux États-Unis et c’est devrait être de 999 000 dans le monde. Dans le cancer, l’ablation peut être utilisée avec la chimiothérapie ou la chirurgie. En voyant les avantages de l’ablation, au cours de l’année à venir, d’autres technologies d’ablation devraient arriver sur le marché. Selon l’American Heart Association, l’incidence des arrêts cardiaques est de 326 200 en 2014 et le nombre devrait atteindre plus de 23,6 millions d’ici 2030. Selon des recherches en 2015, St.Jude medical Inc a effectué 250 000 ablations par cathéter uniquement aux États-Unis et c’est devrait être de 999 000 dans le monde.

L’arrêt cardiaque soudain est la principale cause de décès aux États-Unis, responsable d’environ 300 000 décès par an. Selon une recherche de St. Jude Medical, Inc., en 2015, environ 250 000 ablations par cathéter ont été effectuées aux États-Unis seulement, alors que l’estimation mondiale était d’environ 990 000.

Par exemple, Galil Medical, un fabricant de systèmes et d’aiguilles de cryoablation, a été acquis par BTG plc le 6 mai 2016 pour élargir le portefeuille de produits et la part de marché de BTG.

Par exemple, Medtronic a lancé le nouveau cathéter à ballonnet d’ablation par radiofréquence Barrx 360 Express en avril 2016, qui est un cathéter RFA circonférentiel auto-ajustable pour éliminer les tissus malades. Ce cathéter devrait faciliter le traitement de l’œsophage de Barrett.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Recherche et développement d’une technologie d’ablation plus efficace et innovante

Augmentation du nombre de cas de cancer et d’arrêt cardiaque.

Augmentation de la population gériatrique

Passer à des procédures minimales et non invasives

Douleur et risque associés aux procédures d’ablation

Coût élevé du processus d’ablation et processus d’approbation réglementaire inflexible

Pression à la baisse sur les prix en raison de sa nature de matières premières

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Cliquez ici s’il vous plait@https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-ablation-technology-market

Segmentation du marché : –

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des technologies d’ablation dans le monde, le marché mondial des technologies d’ablation est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-ablation-technology-market

Le rapport sur le marché mondial de la technologie d’ablation fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les personnes à la recherche d’entreprises pour les fusions et acquisitions, les investissements, les nouveaux fournisseurs ou la recherche des installations d’études de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon de la taille, de l’offre et du taux de développement du marché. Le rapport Global Ablation Technology Market fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatesales@databridgemarketresearch.com