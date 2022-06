Marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux à la recherche d’une excellente croissance | Part de l’industrie, mouvements de la taille 2020 par statut de croissance, analyse des tendances

Le rapport d’étude de marché met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Il décrit soigneusement les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport sur le marché. De plus, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Les risques du marché et les barrières à l’entrée rendent l’industrie attentive et l’aident à décider d’autres mouvements.

De plus, deux autres facteurs de succès majeurs du rapport de marché crédible peuvent être mentionnés ici, à savoir l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. La méthodologie de recherche utilisée dans le rapport par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui comprend l’exploration de données, l’étude de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire par des experts de l’industrie. Étant de nature exceptionnelle et complète, ce rapport se concentre sur les moteurs du marché primaire et secondaire, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec le bon mélange d’approches intégrées et de technologies de pointe, les meilleurs résultats sont obtenus sous la forme de ce rapport d’étude de marché.

Le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est en croissance avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 665,99 millions USD d’ici 2028 contre 4 102,43 millions USD en 2020. La prévalence croissante des maladies chroniques et l’escalade du nombre de chirurgies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-device-sterilization-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Stérilisation des dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise liée au marché de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Avec le rapport d’activité persuasif du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux, il devient facile de gagner et de réduire le temps qui serait autrement nécessaire pour la recherche d’entrée de gamme, qui comprend principalement l’identification de la croissance du marché, de la taille du marché, des principaux acteurs et segments du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux. Ce rapport de marché explique le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyse de manière approfondie leurs compétences de base et dessine un paysage concurrentiel pour l’industrie. Pour ce rapport, les analystes du marché ont étudié les différents produits sur le marché et ont offert une opinion impartiale sur les facteurs susceptibles de stimuler le marché ou de le restreindre. La dynamique de marché clé de l’industrie est la partie essentielle d’un rapport d’étude complet sur le marché de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Scénario de marché de la stérilisation des dispositifs médicaux

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la stérilisation des dispositifs médicaux dans la région Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux. Les leaders du marché sont STERIS, 3M, Merck KGaA et Getinge AB, qui représentent une part de marché estimée à environ 55 % à 60 %. La société a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à la stérilisation des dispositifs médicaux.

Développement récent : –

En janvier 2021, STERIS a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Cantel Medical. Grâce à cette acquisition, STERIS complète et étend ses offres de produits et de services, sa portée mondiale et ses clients. Cette acquisition a augmenté les ventes et les demandes du produit et a stimulé la croissance.

En février 2021, 3M a lancé le programme de badge certifié 3M Clean & Protect. Il s’agit d’un nouveau système complet de nettoyage, de surveillance et de protection des installations. Cette stratégie devrait renforcer l’empreinte de l’entreprise sur le marché et accélérer sa trajectoire de croissance, en particulier à long terme.

En octobre 2020, Getinge AB a annoncé le lancement d’une stérilisation économique avec le nouveau stérilisateur à vapeur Solsus 66 de Getinge. Le nouveau stérilisateur est facile à utiliser et à installer et est économe en énergie. Ce lancement de produit a élargi le portefeuille de produits de la société et a stimulé la croissance du marché.

Principaux acteurs : –

Gete AB,

Cardinal Santé,

STERIS,

3M,

Biobase Biodusty (Shandong), Co., Ltd.,

Société Midmark,

Merck KGaA,

Dentsply Sirona,

GROUPE MATACHANA,

W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH,

SciCan ltée,

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG,

Groupe MMM,

Sterigenics US, LLC,

ASPIC,

Tuttnauer,

Steelco SpA,

Belimed SA,

Systec GmbH

entre autres parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Achetez ce rapport (peut être utilisé par toute l’organisation à travers le monde + PDF téléchargeable et imprimable + 30 + pays) @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-medical-device-sterilization -marché

Segmentation courte : –

Marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux, par produit (instruments, réactifs et services), par technologie (stérilisation thermique, stérilisation par rayonnement ionisant, stérilisation par filtration et stérilisation au gaz et chimique), par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques, laboratoires , universitaires et instituts de recherche, fabricants de dispositifs médicaux et autres), par canal de distribution (appels d’offres directs, ventes au détail et distributeurs tiers) par pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie , Pays-Bas, Suisse, Turquie, Belgique et reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil,Argentine et reste de l’Amérique du Sud) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.

La stérilisation fait référence à la destruction statistiquement complète de tous les micro-organismes, y compris les bactéries et les spores les plus résistantes.

La stérilisation détruit tous les micro-organismes à la surface d’un article ou dans un fluide pour éviter la transmission de maladies liées à l’utilisation d’un article. Dans le même temps, l’utilisation d’articles critiques insuffisamment stérilisés indique un risque élevé de transmission d’agents pathogènes. Cela est probablement dû à la large marge de sécurité associée aux processus de stérilisation utilisés dans les établissements de santé. Les différents types de stérilisateurs largement utilisés dans les établissements de santé comprennent la stérilisation à la vapeur, la stérilisation flash, les technologies de stérilisation à basse température, la stérilisation « gaz » à l’oxyde d’éthylène, le plasma gazeux au peroxyde d’hydrogène, la stérilisation à l’acide peracétique.

Le rapport sur le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils et clé des entreprises Chiffres des activités de l’industrie

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-device-sterilization-market

Portée du marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux et taille du marché

Le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est segmenté en instruments, réactifs et services. En 2021, le segment des instruments devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est segmenté en stérilisation thermique, stérilisation par rayonnement ionisant, stérilisation par filtration et stérilisation gazeuse et chimique. En 2021, le segment de la stérilisation thermique devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du nombre de chirurgies et de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est segmenté en sociétés pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques, laboratoires, instituts universitaires et de recherche, fabricants de dispositifs médicaux et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de stérilisateurs dans le secteur de la santé.

Sur la base des canaux de distribution, le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et distributeurs tiers. En 2021, le segment des ventes directes devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du bassin de la population gériatrique.

Parcourir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-device-sterilization-market

La hausse des dépenses de santé et la forte prévalence des infections nosocomiales (HAI) sur le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux

Le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes du marché de la stérilisation des dispositifs médicaux, l’impact de l’avancement sur le marché mondial de la stérilisation des dispositifs médicaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien à la stérilisation des dispositifs médicaux. marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Rapports connexes

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com