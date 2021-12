Marché Mondial De La Santé En Réalité Virtuelle (VR) Stimuler La Croissance, Les Tendances Et Les Gains D’Efficacité Prévus Pour 2028

Ce rapport d’étude de marché sur la santé en réalité virtuelle (VR) fournit un résumé détaillé de l’étude de marché et de son impact sur cette industrie. La méthodologie de recherche clé utilisée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Ce rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès des entreprises dans tous les secteurs. En outre, le rapport sur le marché de la santé en réalité virtuelle (VR) donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant la trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles dans l’industrie du marché mondial.

Analyse de marché et perspectives : Marché Mondial de la Santé en Réalité Virtuelle (VR)

Le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 32,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 30 162,53 millions de dollars d’ici 2028. La préférence accrue de la réalité virtuelle dans l’industrie de la santé joue un rôle majeur dans la croissance du marché.

La demande de réalité virtuelle dans les soins de santé continue de croître ces dernières années. Le nombre de personnes utilisant activement la réalité virtuelle pour diverses applications a considérablement augmenté. La réalité virtuelle a une multitude d’applications pour la santé et les soins de santé, du clinique au consommateur. Il est utilisé pour former et soutenir les professionnels de la santé, changer des vies et guérir les patients. Il y a eu une adoption croissante de la réalité virtuelle dans diverses applications telles que:

Formation médicale: La réalité virtuelle peut transporter des professionnels à l’intérieur du corps humain pour accéder et voir des zones qui seraient autrement impossibles à atteindre.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de la Réalité Virtuelle (RV) dans le secteur de la Santé

Le paysage concurrentiel du marché de la santé en réalité virtuelle (VR) fournit des détails par concurrent. Les éléments inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications, la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises sur le marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SyncThink Inc., AppliedVR, Koninklijke Philips N.V., EchoPixel, Psious, Firsthand Technology Inc, MindMaze Inc, Augmedix, Inc, VirtaMed AG, Vivid Vision, Inc, Virtually Better Inc, Osso VR, Inc, ImmersiveTouch, Inc, CAE Inc, Google (Une filiale d’Alphabet Inc), Microsoft, General Electric, Medical Realities Ltd, Siemens et Facebook, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché de la santé en réalité virtuelle (VR).

Par exemple,

En juillet 2021, Osso VR, Inc a levé 27 millions de dollars pour former des médecins et d’autres professionnels de la santé à l’aide de simulations de chirurgie en réalité virtuelle. En vertu de cela, la technologie de formation chirurgicale de la société fournit des expériences éducatives à la demande qui sont efficaces, reproductibles et mesurables pour aider les chirurgiens à maîtriser les techniques et technologies chirurgicales émergentes. Cela aidera l’entreprise à stimuler ses ventes et à se développer sur le marché.

Portée et taille du marché mondial de la santé en réalité virtuelle (VR)

La santé en réalité virtuelle (VR) peut être segmentée en fonction des produits, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base des produits, le marché est segmenté en services et plates-formes

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en agrégation de données, remboursement, surveillance de la santé publique, intégration de données, aide à la décision, essais cliniques, rapports sur la qualité et lignes directrices cliniques.

Basé sur les utilisateurs finaux, le marché est segmenté en fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé et fournisseurs informatiques de soins de santé

Marché mondial de la santé en réalité virtuelle (RV) : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

