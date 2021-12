Marché mondial de la robotique automobile 2028 | Meilleurs joueurs – ABB Ltd., Comau SpA, DENSO WAVE INCORPORATED, Fanuc Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd

La nature hautement dynamique de l’industrie automobile, ainsi que l’exigence croissante d’une extrême flexibilité de la part des constructeurs automobiles, sont la principale raison de l’adoption de la robotique automobile à l’échelle mondiale. Le besoin croissant d’accroître la productivité et d’améliorer l’environnement de travail en réduisant le nombre d’accidents du travail et en se concentrant sur la sécurité des employés stimule le marché de la robotique automobile dans le scénario mondial.

Télécharger un exemple de rapport PDF avec des informations statistiques @https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006315/

Les principaux acteurs du marché sont :

ABB SA

Comau SpA

DENSO WAVE INCORPORÉ

Société Fanuc

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kuka AG

Nachi-Fujikoshi Corp.

Rockwell Automation, Inc.

Seiko Epson Corporation

Société électrique de Yaskawa

Marché mondial de la robotique automobile : applications et types

Impact COVID-19 et analyse globale par type (articulé, cartésien, SCARA, cylindrique) ; Composant (contrôleur, bras robotique, effecteur terminal, capteurs, entraînement) ; Application (soudage, peinture, découpe, manutention) et géographie

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la robotique automobile

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures aux frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La majorité des usines de fabrication sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle leRobotique automobileet les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

Télécharger la brochure PDF @

https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00006315/

En outre, dans le rapport de recherche, les points suivants sont inclus avec une étude approfondie de chaque point :

* Analyse de la production – La production est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché est également couverte.

* Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché mondial. Autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

* Offre et Consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’offre et la consommation du Marché. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

* Autres analyses – Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché, les coordonnées des principaux fabricants, fournisseurs et consommateurs clés sont également fournies. En outre, l’analyse SWOT pour les nouveaux projets et l’analyse de faisabilité pour les nouveaux investissements sont incluses.

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006315/

Table des matières:

Chapitre 1. Résumé

Chapitre 2. Méthodologie de recherche

Chapitre 3. Perspectives du marché

Chapitre 4. Aperçu du marché mondial de la robotique automobile, par type

Chapitre 5. Aperçu du marché mondial de la robotique automobile, par application

Chapitre 6. Aperçu du marché mondial de la robotique automobile, par région

Chapitre 7. Profils d’entreprise

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans les sciences de la vie, la technologie, la santé, la fabrication, l’automobile et le transport, les boissons alimentaires, les produits chimiques, etc.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Appeler: +1-646-491-9876

E-mail: sales@theinsightpartners.com