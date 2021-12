Marché mondial de la reconstruction mammaire 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Le summum de ce rapport a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale réussie. De plus, le statut du marché aux niveaux mondial et régional est fourni par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information a une importance immense pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent fortement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, un excellent rapport est une excellente source qui implique des données de marché axées sur le client, de pointe et dignes de confiance.



Le marché de la reconstruction mammaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 776,61 millions de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 8,80% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La principale préoccupation de la reconstruction mammaire est de reformer le sein après la mastectomie ou la tumorectomie. De nos jours, la chirurgie esthétique est la chirurgie dominante majeure pour la reconstruction mammaire parmi la population féminine pour restaurer la forme du sein. La chirurgie mammaire est principalement réalisée pour des raisons esthétiques et reconstructives. Selon la société américaine des chirurgiens plasticiens, des informations publiées indiquent qu’environ 18 millions de personnes ont subi des interventions chirurgicales et cosmétiques mini-invasives aux États-Unis.

Selon la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) en 2017, le nombre de femmes ayant subi une augmentation mammaire a augmenté de 6,00 % par rapport à l’année précédente, ce qui en fait à nouveau la procédure de chirurgie esthétique la plus populaire. Ainsi, avec l’aspiration croissante à être plus belles, les femmes préfèrent la chirurgie mammaire

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la reconstruction mammaire sont POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, CEREPLAS, Establishment Labs SA, ALLERGAN, AbbVie Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., GC Aesthetics, arion Laboratories, IDEAL IMPLANT INCORPORATED, Sientra, Inc ., HANSBIOMED CO. LTD, AirXpanders, PMT Corporation, Silimed, Integra Lifesciences, DPS Technology Development Ltd, Wanhe, KOKEN CO., LTD., Sebbin et DEFYGRAVITY parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Tendances du marché :

Le marché mondial de la reconstruction mammaire est segmenté en six segments notables tels que la technologie, le type, la forme de reconstruction, le placement, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en sous-mammaire, trans-axillaire, péri-aréolaire, transombilical. En 2019, le segment inframammaire devrait dominer avec 38,70 % d’actions et également croître avec le TCAC le plus élevé de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du type, le marché est segmenté en alloplastique, autologue. Alloplastic est en outre segmenté en implants mammaires, expanseurs tissulaires et accessoires d’implants. L’implant mammaire est en outre classé en silicone et solution saline. En 2019, le segment autologue devrait dominer avec 69,05% des parts, tandis que le segment alloplastique croît avec le TCAC le plus élevé de 8,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base de la forme de reconstruction, le marché est segmenté en forme d’implant rond, forme d’implant anatomique, forme d’extenseur rond, forme d’extenseur anatomique. En 2019, le segment des formes d’implants ronds devrait être en tête avec des parts de 44,84 % et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du placement, le marché est segmenté en insertion à double plan, insertion sous-glandulaire, insertion sous-musculaire. En 2019, le segment d’insertion à double plan devrait être en tête avec des parts de 44,08 % et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail. En 2019, le segment des appels d’offres directs devrait être en tête avec des parts de 73,08 % et également en croissance avec le TCAC le plus élevé de 8,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire. En 2019, le segment des hôpitaux devrait dominer avec 60,84 % des parts et croître également avec le TCAC le plus élevé de 8,6 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

OPPORTUNITÉ:

MARCHÉS ÉMERGENTS

Les pays émergents peuvent être considérés comme une grande opportunité pour les entreprises qui commercialisent des dispositifs d’implant mammaire. Parce que dans les pays émergents le nombre croissant de cancers du sein, le programme de sensibilisation à la reconstruction mammaire ainsi que le nombre d’entreprises existantes est comparativement plus important que d’autres.

Les pays émergents tels que l’Inde, la Chine, la Thaïlande, le Brésil sont devenus les pays potentiels à émerger sur le marché. Ces pays sont également l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le coût élevé des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de meilleure qualité et à la pointe de la technologie sont développés par les fabricants du Brésil, de Chine, de Corée, de Taïwan, du Mexique et d’Inde, des pays qui créent et développent leurs industries nationales pour la concurrence mondiale. . Une opportunité de croissance majeure pour le marché de la reconstruction mammaire en raison de la prévalence croissante du cancer du sein dans les pays émergents attire les entreprises mondiales pour des investissements dans les pays émergents tels que le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la Hongrie, l’Indonésie, l’Inde et bien d’autres.

En août 2016, modèle imprimé en 4D utilisé en chirurgie reconstructive pour un patient atteint de cancer. Dans cette chirurgie de reconstruction mammaire, l’impression 4D implique une structure liée à une structure d’impression 3D capable de s’auto-assembler dans le corps. Grâce à cet implant, une prolifération positive des tissus a été remarquée chez le patient

