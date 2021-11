Marché mondial de la physiothérapie 2021 Analyse d’impact COVID-19, demande, croissance, tendances technologiques, principales conclusions et prévisions d’ici 2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché de la physiothérapie devrait croître à un taux de croissance annuel composé sain de 6,15% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la disponibilité facile de la physiothérapie dans les établissements de santé tels que les cabinets privés, les hôpitaux et autres, ce qui stimule principalement la croissance du marché. taux.

Principaux concurrents clés :

Professionnels de la physiothérapie Olean

Physiothérapie AmeriCare

Rehab Alternatives PLLC

Physiothérapie PIVOT

SPI ProHealth Limited Hong Kong

Physiothérapie Meier & Marsh

BTL

DJO Global, Inc

Santé des performances

Physiothérapie Athletico

Geisinger Santé

Segmentation :

Par application (kinésithérapie orthopédique, physiothérapie gériatrique, physiothérapie neurologique, physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire, autres)

Groupe d’âge (pédiatrie, adultes, personnes âgées)

Utilisateur final (hôpitaux, cabinets privés, cliniques ambulatoires, centres sportifs et de fitness, autres)

Procédure de traitement (équipement, thérapies, produits)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

