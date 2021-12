Marché mondial de la Nutricosmétique 2028 | Nouvelles Opportunités Commerciales – Cargill, Incorporated, DuPont, Nestlé, L’Oréal International, THE Coca-Cola Company, Skinside AG, Croda International Plc

Marché mondial de la Nutricosmétique – Tendances de l’industrie et prévisions pour 2028

Les nutricosmétiques se réfèrent à la combinaison de nutriments utilisés dans la production de cosmétiques pour soutenir la fonction et la structure de la peau. Plusieurs types de micro-nutriments, dont les vitamines A, E et C, sont des antioxydants bien établis qui sont bénéfiques pour réduire l’effet des radicaux libres sur la peau. Ils aident également à d’autres fonctions telles que la production du collagène et la protection des dommages cutanés contre l’exposition à la lumière ultraviolette (UV). Ces produits sont consommés par voie orale sous forme solide (pilules) et liquide.

La croissance des personnes âgées dans le monde qui recherchent une assistance cosmétique et l’augmentation de la base de conscience de la beauté parmi la population urbaine constituent les principaux facteurs qui animent le marché de la nutricosmétique. Le nombre croissant d’activités de recherche et développement dans le but d’incorporer des nutriments organiques dans les produits de beauté et les investissements élevés des fabricants pour les projets de recherche accélèrent la croissance du marché de la nutricosmétique.

Le rapport sur le marché de la nutricosmétique présente les entreprises suivantes, notamment : – Cargill, Incorporated, DuPont, Nestlé, L’Oréal International, THE Coca-Cola Company, Skinside AG, Croda International Plc, Pfizer Inc., International Flavours & Fragrances Inc., Robinson Pharma, Inc., Ashland, Vitabiotics Ltd, SEPPIC, Medcoll Bio, BASF SE, deep visions Multimedia GmbH

Demandez un échantillon de cette recherche premium @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-nutricosmetics-market&DBMR

Les fusions et acquisitions parmi les principaux plans de développement innovants et stratégiques d’un acteur de premier plan dans le monde et la montée des préoccupations concernant les problèmes de santé des personnes influencent le marché de la nutricosmétique. De plus, la forte demande de produits biologiques, la croissance de la sensibilisation à la santé, l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation du revenu disponible affectent positivement le marché des nutricosmétiques. En outre, l’émergence de produits innovants affichant des produits innovants et la mise en œuvre de normes réglementaires favorables en tant qu’aliments pour problèmes de santé Spécifiques (FOSHU) offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de la nutricosmétique dans la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des nutricosmétiques, catégorise la taille du marché mondial des nutricosmétiques (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché de la nutricosmétique par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par ingrédient (caroténoïdes, vitamines, acides gras oméga 3, autres), application (soins personnels, soins de la peau, soins capillaires, autres, soins de santé, santé digestive, santé cardiaque, gestion du poids, autres), type d’apport (nutricosmétique de type pilule, Nutricosmétique buvable), Circuit de distribution (Commerce moderne, Magasins de santé et beauté, Magasins spécialisés, Pharmacies, E-Commerce),

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché de la nutricosmétique à l’adresse :

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-nutricosmetics-market&DBMR

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de la nutricosmétique

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de nutricosmétiques, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial de la nutricosmétique par régions

5 Nutricosmétiques en Amérique du Nord par pays

6 Nutricosmétique Europe par pays

7 Nutricosmétique Asie-Pacifique par pays

8 Nutricosmétiques en Amérique du Sud par pays

9 Nutricosmétique au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial de la nutricosmétique par type

11 Segment de marché mondial de la nutricosmétique par application

12 Prévisions du marché de la nutricosmétique

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe