Marché mondial de la logistique pharmaceutique par types, applications, entreprises et prévisions jusqu’en 2029 couvert dans une dernière recherche

Le marché européen des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 1 094,82 millions d’ici 2028. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Points clés du rapport :

• Recommandations tactiques dans les principales sections commerciales à la lumière des estimations du marché

• Part de marché et taille du marché de tous les principaux acteurs de l’industrie

• Propositions stratégiques pour les nouveaux participants sur le marché

• Une analyse quantitative complète de l’industrie pour la période 2021-2028 pour aider les parties prenantes à capitaliser sur les opportunités de marché habituelles

• Des stratégies de marché qui sont acceptées par les concurrents et les principales organisations

• Les paramètres clés qui animent le marché et ceux qui freinent sa croissance

• Tous les défis que les fabricants rencontreront ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Analyse au niveau des pays du marché des drogues psychédéliques en Europe

Le marché européen des drogues psychédéliques est analysé et les informations sur la taille du marché sont basées sur le pays, la source, le type, les médicaments, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des drogues psychédéliques en Europe sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Belgique, la Lituanie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des médicaments psychédéliques et devrait croître avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, car la demande de médicaments psychédéliques augmente très rapidement en raison de l’augmentation de la population de patients et des progrès technologiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels ils sont confrontés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 MARCHÉ DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES EN Europe, ANALYSE DES PIPELINES PAR LA SOCIÉTÉ

TABLEAU 2 Europe. MARCHÉ DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES, ANALYSE DES PIPELINES DE L’INSTITUT DE RECHERCHE

TABLEAU 3 TYPES DE RECHERCHES PSYCHÉDÉLIQUES, EN EUROPE

TABLEAU 4 MALADIE MENTALE CHEZ LES ADULTES AMÉRICAINS, EN 2018

TABLEAU 5 TROUBLES MENTAUX, CHEZ LES ADULTES AMÉRICAINS, EN 2018

TABLEAU 6 PLUS D’UNE PERSONNE SUR SIX DANS LES PAYS DE L’UE A UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE

TABLEAU 7 LES HOMMES SONT PLUS PROBABLES DE MORT PAR SUICIDE, DANS TOUS LES PAYS DE L’UE

TABLEAU 8 TROUBLES MENTAUX CAUSÉS PAR L’USAGE DE TROUBLES DE SUBSTANCE, DANS LE MONDE, EN 2017

TABLEAU 9 VOIE DE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS POUR L’APPROBATION DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS PAR LA FDA

TABLEAU 10 LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

TABLEAU 11 COT DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES

TABLEAU 12 COTS TOTAL (DIRECTS ET INDIRECTS) DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE DANS LES PAYS DE L’UE, EN MILLIONS ET EN PART DU PIB, EN 2015

TABLEAU 13 ACTIVITÉS DE R&D SUR LES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES

Requêtes résolues dans ce rapport :

• Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché profilant avec des conceptions intensives, des données financières et, en outre, des progrès continus devraient établir une proximité ?

• Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie à l’extérieur et de plus pour chaque partie à l’intérieur ?

• Quelle sera l’application et les tris et l’estimation jointe avec attention par les décideurs ?

• Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

• La durée de l’opportunité du marché mondial ?

• Comment la part de marché augmente-t-elle la valeur des différentes marques d’assemblage ?

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.