marché mondial de la gestion des salles opérationnelles Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche marché mondial de la gestion des salles opérationnelles propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport marché mondial de la gestion des salles opérationnelles. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche marché mondial de la gestion des salles opérationnelles offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Marché mondial de la gestion des salles opérationnelles, par composant (logiciel, services), par solution (solutions de gestion des données et de communication, solutions de gestion des informations sur l’anesthésie, autres), par mode de livraison (sur site, sur le Web, dans le cloud), par utilisateurs finaux (Hôpitaux, centres ambulatoires, autres), par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2025

Analyse du marché : marché mondial de la gestion des salles opérationnelles

Le marché mondial de la gestion des salles opérationnellesdevrait atteindre 2,04 milliards USD d’ici 2025, contre 4,70 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 11,0% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des salles opérationnelles sont Becton, Dickinson and Company, Omnicell, Inc., Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Getinge AB, Richard Wolf GmbH, Cerner Corp. , Steris PLC, Nexus AG, General Electric Company, Optum Inc, McKesson Corp, COMEG Medical Technologies, Orpheus Medical, DxC Technology, EIZO, Brainlab, Picis Clinical Solutions, MEDITECH, Stryker Corporation, HCA Healthcare, TECSYS Inc, HCA Healthcare, Owens & Minor Medical, Inc. entre autres.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la gestion des salles opérationnelles

Le marché mondial de la gestion des salles opérationnelles est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des systèmes de gestion des salles opérationnelles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Définition du marché : marché mondial de la gestion des salles opérationnelles

La gestion des opérations offre une efficacité opérationnelle et une gestion des installations maximales dans la salle d’opération. L’objectif principal de la gestion de la salle d’opération est d’assurer la sécurité du patient et la haute qualité des soins, d’améliorer la satisfaction du patient, de réduire le retard du patient dans les hôpitaux, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de la salle d’opération, du personnel et du matériel pour réduire les dépenses. L’objectif principal de la gestion de la salle d’opération est de fournir un meilleur environnement pour l’interaction entre les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières, les techniciens, les directeurs d’hôpitaux et les patients. La gestion de la salle d’opération est une responsabilité commune qui consiste en une suite chirurgicale pour optimiser les résultats pour le patient et l’accès du chirurgien et minimiser le retard du patient tout en maximisant l’efficacité des ressources (personnel, équipement, et le temps) et le maintien d’un lieu de travail efficace pour tout le personnel (chirurgie, soins infirmiers et anesthésiologie). En novembre 2013, Merivaara a lancé une nouvelle version du système intégré de salle d’opération, OpenOR. Cela a permis une transmission vidéo de haute qualité avec une latence nulle. L’hôpital central universitaire d’Helsinki (HUCH) est le premier institut à autoriser ce nouveau système de Merivaara. L’éclairage opératoire Merivaara Q-Flow améliore l’environnement de travail dans les salles d’opération et offre une nouvelle façon de réduire le risque d’infections. La lumière donne un superbe rendu des couleurs, en particulier dans les tons rouge et peau, ce qui rend le produit parfait pour une variété de chirurgies telles que la chirurgie interne ou plastique. Cela a permis une transmission vidéo de haute qualité avec une latence nulle. L’hôpital central universitaire d’Helsinki (HUCH) est le premier institut à autoriser ce nouveau système de Merivaara. L’éclairage opératoire Merivaara Q-Flow améliore l’environnement de travail dans les salles d’opération et offre une nouvelle façon de réduire le risque d’infections. La lumière donne un superbe rendu des couleurs, en particulier dans les tons rouge et peau, ce qui rend le produit parfait pour une variété de chirurgies telles que la chirurgie interne ou plastique. Cela a permis une transmission vidéo de haute qualité avec une latence nulle. L’hôpital central universitaire d’Helsinki (HUCH) est le premier institut à autoriser ce nouveau système de Merivaara. L’éclairage opératoire Merivaara Q-Flow améliore l’environnement de travail dans les salles d’opération et offre une nouvelle façon de réduire le risque d’infections. La lumière donne un superbe rendu des couleurs, en particulier dans les tons rouge et peau, ce qui rend le produit parfait pour une variété de chirurgies telles que la chirurgie interne ou plastique.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

De plus en plus de logiciels de gestion des approvisionnements

Augmentation de la population gériatrique et apparition de maladies chroniques

Augmentation des projets de réaménagement et des financements pour améliorer les infrastructures

Coût élevé d’installation et de maintenance des équipements

Inconscient

Les contraintes techniques incluent les préoccupations de sécurité de l’information

Segmentation du marché : –

Pour comprendre la dynamique du marché mondial de la gestion des salles opérationnelles dans le monde principalement, le marché mondial de la gestion des salles opérationnelles est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet.

Le rapport sur le marché de la gestion des salles opérationnelles fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les personnes à la recherche d’entreprises pour les fusions et acquisitions, les investissements, les nouveaux fournisseurs ou la recherche des installations d’études de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon de la taille, de l’offre et du taux de développement du marché. Le rapport Gestion de la salle opérationnelle fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

