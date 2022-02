Marché mondial de la cartographie numérique automobile 2028 | Meilleurs joueurs – Apple Inc., ARC Aerial Imaging Limited, Esri Global, Inc., Google LLC, HERE Global BV, MapQuest (AOL)

La cartographie numérique automobile gagne rapidement du terrain avec les innovations croissantes en matière de capteurs, de puissance de traitement et de cartes numériques dans l’industrie automobile. La pénétration croissante et la popularité croissante des services basés sur la localisation influencent positivement l’utilisation de la cartographie numérique dans l’industrie automobile. Les clients férus de technologie se tournent vers des véhicules autonomes prenant en charge des fonctionnalités avancées. Ce facteur encourage les joueurs à investir dans les technologies connexes au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché sont :

Apple Inc., ARC Aerial Imaging Limited, Esri Global, Inc., Google LLC, HERE Global BV, MapQuest (AOL), MiTAC Holdings Corp, Mitsubishi Electric Corp., Nearmap Ltd, Tomtom NV

Marché mondial de la cartographie numérique automobile : applications et types

Impact de Covid-19 et analyse globale – par composant (solution, services) ; Application (voitures autonomes, systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), gestion de flotte) et géographie

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la cartographie numérique automobile

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle la cartographie numérique automobile et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

De plus, dans le rapport de recherche, les points suivants sont inclus avec une étude approfondie de chaque point :

* Analyse de la production – La production est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix des différents acteurs clés du marché est également couverte.

* Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché mondial. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

* Approvisionnement et Consommation– Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation du Marché. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

* Autres analyses– Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché, les coordonnées des principaux fabricants, fournisseurs et consommateurs clés sont également fournies. En outre, l’analyse SWOT pour les nouveaux projets et l’analyse de faisabilité pour les nouveaux investissements sont incluses.

Table des matières:

Chapitre 1. Résumé

Chapitre 2. Méthodologie de la recherche

Chapitre 3. Perspectives du marché

Chapitre 4. Aperçu du marché mondial de la cartographie numérique automobile, par type

Chapitre 5. Aperçu du marché mondial de la cartographie numérique automobile, par application

Chapitre 6. Aperçu du marché mondial de la cartographie numérique automobile, par région

Chapitre 7. Profils d’entreprise

