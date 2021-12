Marché LiDAR par entreprises, applications, croissance de l’industrie, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans LiDAR Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie LiDAR. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché LiDAR est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial du LiDAR devrait atteindre 9479 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 24,50% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’utilisation croissante de l’application LIDAR de drones dans les projets d’ingénierie, la technologie d’imagerie 3D, les avancées technologiques

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-lidar-market&Somesh

Facteurs de marché:

De nombreuses entreprises se concentrent de plus en plus sur le progrès technologique des dispositifs lidar afin de renforcer leurs portefeuilles de produits sur le marché du lidar.

Demande croissante de technologie d’imagerie 3D dans divers domaines d’application et adoption croissante de systèmes LiDAR aériens pour explorer et détecter des lieux, des détails historiques, etc.

La demande accrue d’images 3D dans des domaines tels que l’armée et la défense, les levés topographiques, le génie civil et la cartographie des couloirs augmenterait la croissance de ce marché

L’utilisation accrue des drones dans des domaines tels que la défense, l’aérospatiale, l’agriculture stimulerait la croissance de ce marché

Demande croissante de LiDAR dans l’industrie automobile, notamment utilisé comme voitures autonomes

Les progrès technologiques dans la cartographie lidar ont augmenté leur applicabilité et leur portée

Initiative croissante du gouvernement pour promouvoir la croissance du marché du LiDAR

Contraintes du marché :

Le coût élevé du lidar peut entraver la croissance du marché

Faible sensibilisation aux avantages des systèmes LiDAR

Segmentation : marché mondial du LiDAR

Par composant

Scanners laser

Systèmes de navigation et de positionnement Marché du positionnement global (GPS) Unité de mesure inertielle (IMU )

Récepteurs photodétecteurs

Caméra

Horloge de haute précision

Autres

Par type de produit

Aérien

Au sol

drone

État solide

Par service

Traitement des données LiDAR L’acquisition des données Classification des nuages ​​de points Visualisation

Arpentage aérien

La gestion d’actifs

Service SIG

Arpentage au sol

Cartographie & Modélisation

Par application

Cartographie des corridorsRoutes Les chemins de fer Autres

Ingénierie

Environnement La gestion des forêts Gestion du littoral Modélisation de la pollution Agriculture Parc éolien Foresterie de précision

ADAS et voitures sans conducteur

Exploration Gaz de pétrole Exploitation minière

Aménagement urbain

Cartographie

Météorologie

LiDAR de police

Jeux

Robotique

Par installation

Aéroporté Topographique Bathymétrique

Au sol Mobile Statique



Par gamme

Court

Moyen

Grand

Par projection d’images

2D

3D

Par utilisateur final

Défense et aérospatiale

Travaux publics

Archéologie

Foresterie et agriculture

Industrie minière

Transport

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Velodyne Lidar, le leader des fournisseurs de solutions LiDAR aux États-Unis, a conclu un accord affirmatif avec Nikon Corporation, en vertu duquel Sendai Nikon Corporation, une filiale de Nikon, pour une alliance commerciale à multiples facettes, dans laquelle elle fabriquerait et produirait en masse du lidar pour le marché mondial de la sécurité autonome et avancée Avec cela, Velodyne élargirait son secteur d’activité et renforcerait son avance sur le marché mondial du LiDAR

Août 2018 – Sick AG a développé une nouvelle série innovante de capteurs de détection de lumière et de télémétrie de haute précision, à savoir les capteurs LIDAR infrarouges LMS1000 et MRS1000. Avec cette invention, l’entreprise a élevé la barre en matière de détection et de télémétrie de haute précision et fiabilité.

Analyse concurrentielle : marché mondial du LiDAR

Le marché mondial du LiDAR est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché LiDAR pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demandez une table des matières GRATUITE à l’ adresse @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-lidar-market&Somesh

Concurrents clés du marché : marché mondial du LiDAR

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du Lidar sont Sick AG, Trimble Inc., Quantum Spatial, FARO Technologies, Inc., Beijing Beike Digital Medical Technology Co., Ltd., Geokno India Pvt. Ltd., Leica Geosystems AG, RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Velodyne Lidar, Inc., Geokno India Pvt. Ltd., Quanergy Systems, Inc., Innoviz Technologies Ltd., LeddarTech Inc, AutonomouStuff, TriLumina, Tetravue, Inc., Skylum, Princeton Lightwave, Inc., Neptec Technologies Corp., entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-lidar-market&Somesh