Marché jumeau des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (à l’aide de NAAT): tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2028

Le rapport marketing de Twin Market sur les tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (à l’aide de NAAT) a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale prospère et réussie. De plus, la situation du marché aux niveaux mondial et régional est fournie par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information revêt une immense importance pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent grandement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, le résultat, c’est-à-dire le rapport sur les tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (à l’aide du TAAN), est excellent, ce qui implique un rapport de marché axé sur le client, de pointe et digne de confiance.

Dans le document de marché North America Molecular Point Of Care Testing (using NAAT), la segmentation du marché est effectuée en termes de marchés couverts, de portée géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, DBMR grille de position sur le marché, matrice des défis du marché DBMR, sources secondaires et hypothèses. Pour de meilleures décisions, plus de génération de revenus et des affaires rentables, un tel rapport d’étude de marché est la clé. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de caractériser les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services.

Analyse du marché et aperçu du marché jumeau des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait atteindre 34 736,47 millions USD d’ici 2028, contre 12 711,40 millions USD en 2020, en croissance au TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

POCT est caractérisé comme un test qui peut être effectué à proximité du patient où une décision médicale peut être prise immédiatement, y compris les résultats et la surveillance. Les dispositifs POCT entrant désormais en utilisation clinique sont basés sur les technologies d’amplification des acides nucléiques (NAAT), définies ici comme des dispositifs de deuxième génération. Ces plates-formes ont généralement une sensibilité améliorée, généralement de l’ordre de 60 à 90 %, par rapport aux POCT de première génération, et nécessitent une instrumentation portable avec une empreinte d’environ 30 cm x 30 cm. Ces instruments sont essentiellement utilisés dans la détection moléculaire de divers troubles tels que le VIH, le VPH et les maladies respiratoires grâce à la technologie NAAT. NAAT est Nucleic Acid Amplification Techniques qui permet l’identification d’organismes pathogènes en détectant leur ADN ou ARN.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (à l’aide de NAAT) pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request- un-échantillon/?dbmr=north-america-molecular-point-of-care-testing-using-naat-market



Portée du marché et taille du marché des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (à l’aide de NAAT)

Le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) est segmenté en cinq segments notables basés sur le produit, l’indication, l’utilisateur final, le mode de test et le canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) est segmenté en instruments, consommables et réactifs. En 2021, le segment des consommables et réactifs sur le marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait croître en raison de la présence d’un large portefeuille pour la population américaine, car de nombreuses entreprises fabriquent des kits et des instruments pour la région Amérique du Nord. .

Sur la base des indications, le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant le TAAN) est segmenté en tests d’infections sexuellement transmissibles (IST), tests d’infections respiratoires, tests d’infections du tractus gastro-intestinal et autres. En 2021, le segment respiratoire du marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait dominer en raison de la pire condition de COVID-19 dans la population américaine.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) est segmenté en laboratoires, hôpitaux, cliniques, centres ambulatoires, soins à domicile, résidences-services et autres. En 2021, le segment des laboratoires sur le marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait dominer en raison de la haute qualité du diagnostic et de la recherche aux États-Unis.

Sur la base du mode de test, le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) est segmenté en tests basés sur ordonnance et tests OTC. En 2021, le segment des tests basés sur la prescription sur le marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait croître en raison du fait que l’utilisation de NAAT dans PCOT est nouvelle et nécessite donc des conseils et une surveillance d’experts qui augmentent le marché pour tests basés sur la prescription.

Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et ventes en ligne. En 2021, le segment des ventes directes sur le marché des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait croître en raison du fait que la majorité des entreprises travaillant sur ce marché sont présentes aux États-Unis, ce qui augmente les ventes directes dans cette région.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché jumeau des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (utilisant NAAT) sont:

Thermo Fisher Scientific Inc., Hologic, Inc., BD, F. Hoffmann-La Roche Ltd, ABBOTT, Seegene Inc., bioMérieux SA, QIAGEN, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Grifols, SA, Quidel Corporation , GenMark Diagnostics, Inc., SD Biosensor, INC., Oxford Nanopore Technologies, Wondfo, Randox Laboratories Ltd., Meridian Bioscience, Sekisui Diagnostics, QuantuMDx Group Ltd., Lucira Health Inc., binx health, inc., Sysmex (une filiale de Sysmex Corporation), Co-Diagnostics, Inc., entre autres.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché des tests moléculaires au point de service en Asie du Sud-Est (à l’aide de NAAT)

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des tests moléculaires au point de service en Asie du Sud-Est (à l’aide de NAAT), les applications [entreprises, particuliers et autres], le segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) en Asie du Sud-Est, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des tests moléculaires au point de service en Asie du Sud-Est (à l’aide de NAAT), l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT), des résultats de la recherche et de la conclusion, de l’annexe et de la source de données.

Parcourir la table des matières complète, le tableau et les figures : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-molecular-point-of-care-testing-using-naat-market

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché jumeau des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (utilisant NAAT) réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché jumeau des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (utilisant NAAT) ?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (utilisant NAAT) Twin dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché du jumeau de test moléculaire au point de service en Amérique du Nord (utilisant NAAT)?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements dans le marché jumeau des tests moléculaires au point de service en Amérique du Nord (utilisant NAAT) ?

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-molecular-point-of-care-testing-using-naat-market

Pourquoi vous devez acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché jumeau mondial des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) en Amérique du Nord

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs

Dresser le profil des principaux acteurs du marché

Connaître la taille complète du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com