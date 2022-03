Marché IP des semi-conducteurs – Tendances, croissance, analyse, opportunités et prévisions du secteur 2029

Une étude influente du marché IP des semi-conducteurs comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le marché IP des semi-conducteurs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 6 961,99 millions USD d’ici 2027 L’utilisation croissante des appareils connectés est le moteur de la croissance du marché.

La propriété intellectuelle des semi-conducteurs est la propriété intellectuelle du noyau semi-conducteur, du circuit intégré (IC), du bloc ou de la cellule fourni par les fabricants ou les fournisseurs de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs. La propriété intellectuelle des semi-conducteurs est constituée des droits d’auteur des fournisseurs afin de générer des revenus par le biais de licences et de redevances.

L’intégration de matériel ou d’appareils électroniques dans différents secteurs verticaux du secteur manufacturier créera plus de revenus pour les fournisseurs de propriété intellectuelle de semi-conducteurs. Les progrès de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle améliorent le taux de croissance de ce marché. Par exemple, selon Design & Reuse, une augmentation de productivité d’environ 10 à 20 % est observée dans la production intégrée d’automatisation et la chaîne de montage.

Ce rapport sur le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et segmentation du marché IP des semi-conducteurs:

En fonction du type, le marché est segmenté en SIP CPU, SIP filaire, SIP GPU, SIP mémoire, SIP DSP, SIP bibliothèque, SIP infrastructure, SIP numérique, SIP analogique, SIP sans fil et autres. CPU SIP domine le segment de type. L’utilisation croissante de processeurs avancés dans la demande de CPU pour une IP plus grande, plusieurs processeurs sont utilisés dans le CPU, comme dans le processeur pour le système d’exploitation et dans le modem. Ce facteur permet au marché de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2027

Basé sur la forme, le marché est segmenté en forme souple et en forme dure. Le formulaire souple domine le segment des formulaires compte tenu de ses fonctionnalités de personnalisation. La forme logicielle peut être personnalisée en fonction de la mise en œuvre cible. Les processeurs sont généralement proposés sous forme d’IP logicielle et les mémoires sont proposées sous forme d’IP matérielle. Étant donné que les adresses IP du processeur sont principalement utilisées, la forme souple domine le segment.

Sur la base de la source IP, le marché est segmenté en licences et redevances. Les licences dominent le segment des sources IP car le modèle commercial simple des licences IP et les bénéfices sont partagés instantanément avec le fournisseur, alors que c’est le contraire pour le modèle basé sur les redevances dans lequel les bénéfices vont directement aux fabricants au départ. Les grandes entreprises se concentrent sur les IP de semi-conducteurs sous licence. Par exemple, Ceva Inc. diminue continuellement ses revenus basés sur les redevances tout en augmentant ses revenus basés sur les licences.

Sur la base du canal, le marché est segmenté en sources directes et catalogue Internet. Les sources directes dominent le segment des canaux étant donné que de grandes entreprises comme Arm limited et Imagination Technologies proposent une large gamme de produits et font continuellement évoluer la gamme de produits, ce qui permet aux clients d’obtenir directement des IP auprès d’entreprises à un coût réduit.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en automobile, télécommunications, électronique grand public, industriel, défense, commercial, médical et autres. L’automobile domine le segment des utilisateurs finaux en raison de la vaste utilisation des cœurs IP dans l’industrie automobile avec l’introduction de l’automatisation. Cependant, les télécommunications se développent à un rythme plus élevé en raison de l’introduction des services 5G et de la révolution Internet.

Analyse au niveau du pays du marché IP des semi-conducteurs

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial des semi-conducteurs IP, le paysage concurrentiel est fourni, c’est-à-dire l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et, en outre, une analyse qualitative est effectuée sur le taux de concentration du marché, la différenciation des produits, les nouveaux entrants. sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché IP des semi-conducteurs comprennent :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Rambus.com, Dolphin Design, Xilinx, Arm Limited, Cadence Design Systems, Inc., Siemens, Synopsys, Inc., Imagination Technologies Limited, CEVA, Inc., ACHRONIX SEMICONDUCTOR CORPORATION, Faraday Technology Corporation. , Lattice Semiconductor, VeriSilicon, Digital Core Design, Dream Chip Technologies GmbH, eMemory Technology Inc., Wave Computing, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché IP des semi-conducteurs sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreuses coentreprises et développements sont également lancés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs.

Par exemple,

En novembre 2019, Synopsys, Inc. a acquis DINI Group, qui est situé en Californie et est l’un des leaders des cartes et solutions FPGA. Avec cette acquisition, Synopsys, Inc. a conçu le logiciel qui renforce l’exigence de conceptions de systèmes sur puce (SOC).

En novembre 2017, Cadence Design Systems, Inc. a finalisé l’acquisition de la technologie SerDes de nusemi inc. La technologie SerDes concerne la production d’IP de communication de sérialisation/désérialisation ultra-rapide (SerDes). Une communication à haut débit peut être établie à l’aide de cette technologie. Cet ajout de technologie SerDes a aidé Cadence Design Systems, Inc. à élargir son portefeuille de produits commerciaux.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de véhicules électriques grâce à une gamme de modèles élargie.

L’étude de marché IP des semi-conducteurs couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché IP des semi-conducteurs

Catégorisation du marché IP des semi-conducteurs pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché IP des semi-conducteurs et de principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché IP des semi-conducteurs

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

