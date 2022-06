Marché IO ​​Link: tendances, statistiques commerciales mises à jour et méthodologie de recherche

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Les données statistiques mentionnées dans le rapport d’analyse de marché sont symbolisées à l’aide de graphiques qui simplifient la compréhension des faits et des chiffres. Grâce à l’analyse approfondie des concurrents couverte dans ce rapport, les entreprises peuvent évaluer ou analyser les forces et les points faibles des concurrents, ce qui aide à élaborer des stratégies commerciales supérieures pour leur propre produit. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport crédible sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites.

Le marché mondial IO Link devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2,46 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 26,80 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 34,75 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette tendance à la croissance peut être attribuée à l’accent mis sur l’optimisation de l’énergie qui peut être obtenue grâce à la capacité d’IO Link à prendre en charge plusieurs protocoles de communication à la fois.

Pour des informations détaillées, obtenez un exemple gratuit de copie de ce rapport @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-io-link-market&pm

Marché mondial des liaisons IO, par composant (maîtres IO-Link, dispositifs IO-Link), par application (machine-outil, automatisation de la manipulation et de l’assemblage, emballage, intralogistique), par industrie (discrète, hybride, processus), par géographie (Amérique du Nord , Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial IO Link est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché IO ​​Link pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché: marché mondial des liaisons IO

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché des liaisons IO sont Siemens AG, Balluff GmbH, ifm electronic gmbh, SICK AG, Rockwell Automation Inc., Festo AG & Co. KG., OMRON Corporation, Banner Engineering Corporation, Hans Turck GmbH & Co. KG, Pepperl+Fuchs, Datalogic SpA, Comtrol, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Baumer, Bosch Rexroth AG, ABB, Belden Inc., AVENTICS GmbH et Weidmüller Interface GmbH & Co. KG.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Parcourez la table des matières complète et prête pour une compréhension approfondie @ https://databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-io-link-market&pm

Définition du marché :

IO Link est un dispositif de mise en réseau de communication industrielle utilisé pour interconnecter des capteurs à un bus de terrain de haut niveau ou à un protocole de communication Ethernet. Il fournit les données de ces capteurs qui peuvent être utilisées pour la surveillance et, par conséquent, aident à optimiser les ressources utilisées dans ladite industrie.

Facteurs de marché:

L’accent mis sur l’utilisation optimale des ressources et l’augmentation de l’efficacité énergétique devrait stimuler la croissance du marché

Capacité d’IO Link à prendre en charge plusieurs protocoles de communication Fieldbus et Ethernet

Contraintes du marché :

L’utilisation et l’efficacité d’IO Link sont limitées dans les cas d’applications à grande vitesse ou de contrôle de mouvement et devraient freiner la croissance du marché

Le manque de standardisation des IO Links est un autre facteur qui devrait freiner la croissance du marché

Renseignez-vous sur ce rapport auprès de nos experts à @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-io-link-market&PM

Segmentation:

Par composant Maîtres IO-Link Périphériques IO-Link Nœuds de capteur Modules Actionneurs Têtes de lecture d’identification par radiofréquence (RFID) et autres

Par demande Machine-outils Automatisation de la manutention et de l’assemblage Emballage Intralogistique

Par industrie Discret Hybride Traiter



À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com