Marché intégré des ingrédients alimentaires 2021 -2027 | Les principaux acteurs clés sont Archer Daniels Midland Co., BASF SE, Cargill Inc., EI. Du Pont De Nemours et Cie, Firmenich SA, Saveurs internationales & Parfums

Marché intégré des ingrédients alimentaires 2021 -2027

Le marché intégré des ingrédients alimentaires devrait croître à un taux de 4,9% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Les ingrédients alimentaires intégrés sont les ingrédients alimentaires utilisés pour améliorer le goût, la texture et la durée de conservation des produits alimentaires et ils n’ajoutent pas leur propre saveur. Ils rehaussent les saveurs des ingrédients déjà présents dans les articles.

L’augmentation des revenus, l’augmentation du pouvoir d’achat et l’augmentation de la demande des consommateurs pour des produits nutritionnels et sains sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les réglementations strictes des autorités sont les facteurs qui freinent la croissance du marché. Des infrastructures et des installations de stockage adéquates sont les défis auxquels le marché est confronté.

Le rapport sur le marché des ingrédients alimentaires intégrés présente les entreprises suivantes, notamment : – Archer Daniels Midland Co., BASF SE, Cargill Inc., E.I. Du Pont De Nemours and Co., Firmenich SA, International Flavours & Fragrances Inc., Kerry Group, Koninklijke DSM NV, Symrise, Tate & Lyle PLC, General Mills Inc., Nestlé, Hearthside Food Solution LLC, Arla Foods, Amway, Ajinomoto Co.

Ce rapport étudie l'état et les prévisions du marché mondial des ingrédients alimentaires intégrés et fournit les prix des produits par taille (valeur et volume), chiffre d'affaires (millions de dollars américains), fabricant, type, application et région du marché mondial des ingrédients alimentaires intégrés.

Par type (concentré, édulcorant, arôme, colorant, conservateur, huile, amidon), utilisation (boisson, snack, produit laitier, produit carné, boulangerie, confiserie)

Segments de marché régionaux, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres MEA)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial des ingrédients alimentaires intégrés 2027

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ingrédients alimentaires intégrés mondiaux par fabricant Ventes, chiffre d’affaires, part de marché et concurrence

4 Analyse globale du marché des ingrédients alimentaires intégrés par région

Ingrédients alimentaires intégrés nord-américains par 5 pays

6 ingrédients alimentaires intégrés européens par pays

7 Ingrédients alimentaires intégrés Asie-Pacifique par pays

Huit ingrédients alimentaires intégrés d’Amérique du Sud par pays

9 Ingrédients alimentaires intégrés par pays au Moyen-Orient et en Afrique

10 segments du marché mondial des ingrédients alimentaires intégrés par type

11 Segment de marché mondial des ingrédients alimentaires intégrés par application

12 Prévisions du marché des ingrédients alimentaires intégrés

13 Canaux de vente, distributeurs, commerçants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

Aperçu des chapitres pour une analyse détaillée du marché mondial des ingrédients alimentaires intégrés :

Le chapitre 1 détaille les informations relatives aux ingrédients alimentaires intégrés, à la portée du produit, à l’aperçu du marché, au risque de marché, à la propulsion du marché, etc.

Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché des ingrédients alimentaires intégrés en termes de ventes, de revenus, etc. pour la période de prévision de 2021 à 2027.

Le chapitre 3 analyse la concurrence entre les meilleurs fabricants en fonction des ventes, des revenus, des parts de marché, etc. de 2021 à 2027.

Le chapitre 4 définit le marché mondial par région et sa part de marché, ses ventes, ses revenus, etc. pour la période allant jusqu’en 2028.

Les chapitres 5 à 9 analysent les pays d’ingrédients alimentaires intégrés et les pays d’ingrédients alimentaires intégrés en fonction de la part de marché, des revenus, des ventes, etc.

Les chapitres 10 et 11 contiennent des connaissances sur les types et applications basés sur le marché, la part de marché, les taux de croissance, etc. pour la période de prévision 2021-2027.

Le chapitre 12 se concentre sur les prévisions de marché pour le marché des ingrédients alimentaires intégrés par région, type et utilisation, ventes et revenus de 2021 à 2027.

Les chapitres 13 à 15 contiennent des détails temporaires liés aux canaux de vente, aux fournisseurs, aux commerçants, aux revendeurs, aux découvertes, aux conclusions, etc. du marché des ingrédients alimentaires intégrés.

