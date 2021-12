Marché informatisé de la saisie des commandes des médecins/fournisseurs Opportunités récentes avec croissance et prévisions jusqu’en 2028

La saisie informatisée des ordonnances des médecins (CPOE) est le processus par lequel un professionnel de la santé saisit les ordonnances ou les instructions d’autres médecins par voie électronique plutôt que sur des dossiers papier. L’un des principaux avantages du CPOE est qu’il peut aider à minimiser les erreurs de commande d’ordonnances causées par une mauvaise écriture ou une mauvaise transcription. Les utilisateurs peuvent déterminer les ordonnances de prescription, ainsi que les ordonnances de laboratoire, d’admission, de radiologie, de référence et de procédure, par voie électronique à l’aide de ces systèmes. Les politiques gouvernementales visant à développer l’infrastructure informatique et les technologies de l’information qui contribuent à la réduction des coûts des soins de santé sont le moteur du marché mondial des CPOE.

L’analyse mondiale du marché de la saisie des commandes informatisée des médecins/fournisseurs t2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons, en mettant un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir une vue d’ensemble du marché informatisé de la saisie des commandes des médecins / fournisseurs avec une segmentation détaillée du marché par composant, type, mode de livraison, utilisateur final et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la saisie informatisée des commandes de médecins/prestataires et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Les principaux acteurs/émergents de l’étude de marché sur la saisie des commandes informatisée des médecins/fournisseurs comprennent :

Allscripts

Athenahealth, Inc.

Siemens Santé

Philips Santé

Technologie de l’information médicale, Inc.

Cerner Corporation

eClinicalWorks LLC

Systèmes épiques

GE soins de santé

Société Mckesson

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché de la saisie informatisée des commandes des médecins/fournisseurs qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie de la saisie des commandes informatisée des médecins/fournisseurs, les tendances du marché et les opportunités potentielles. dans le paysage COVID-19, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs informatisés de saisie des commandes des médecins/fournisseurs pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Sur la base des composants, le marché mondial de la saisie des commandes informatisées des médecins/prestataires est segmenté en matériel informatique, logiciels et services.

Sur la base du type, le marché est segmenté de manière autonome et intégrée.

Sur la base du mode de livraison, le marché est bifurqué sur le Web, sur le cloud et sur site.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et cliniques, fournisseur de services de santé d’urgence et autres.

