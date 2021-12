Marché indien des produits de soins pour bébés avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2027

Ce rapport sur le marché des produits de soins pour bébés en Inde propose également une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la situation financière. santé de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Marché des produits de soins pour bébés en Inde par produit (cosmétiques et articles de toilette pour bébés, aliments pour bébés, sécurité et commodité pour bébés, besoins en alimentation de bébé, vêtements pour bébés, chaussures pour bébés, jouets pour bébés, autres), catégorie (premium, masse), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés) , détaillants spécialisés, supérettes, magasins de vente au détail en ligne, pharmacie et pharmacie, autres), pays (Inde) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Exemple de rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=india-baby-care-products-market

Analyse et aperçu du marché : marché indien des produits de soins pour bébés

Le marché indien des produits de soins pour bébés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 16,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 5 407,43 USD millions d’ici 2027. L’augmentation des familles nucléaires en Inde et l’évolution de l’idéologie familiale vers l’éducation des enfants sont le principal facteur de croissance du marché.

Les produits de soins pour bébés sensibilisent à la nutrition infantile, à l’hygiène et à la sécurité dans les zones urbaines accéléreront la croissance du marché. Le gouvernement prend des initiatives et des programmes en faveur de la santé des enfants qui devraient également améliorer la croissance du marché. Les progrès technologiques dans les emballages et les produits pour bébés créeront en outre de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des produits de soins pour bébés au cours de la période de prévision jusqu’en 2027. Par exemple, en juillet 2016, Hindustan Unilever Limited a annoncé avoir lancé des produits de soins pour bébés dans la catégorie de la marque Dove. en Inde. Le lancement du produit aidera l’entreprise à accroître sa présence sur le marché des produits de soins pour bébés en Inde.

Ce rapport sur le marché des produits de soins pour bébés fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de changements dans la réglementation du marché, de décisions stratégiques, de lancements de produits et d’innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-baby-care-products-market

Marché indien des produits de soins pour bébés, par canal de distribution

Sur la base du produit, le marché indien des produits de soins pour bébés est segmenté en cosmétiques et articles de toilette pour bébés, aliments pour bébés, sécurité et commodité pour bébés, besoins en alimentation de bébé, vêtements pour bébés, chaussures pour bébés, jouets pour bébés et autres. Le segment des cosmétiques et articles de toilette pour bébés domine le marché indien des produits pour bébés en raison de la prise de conscience croissante de la santé et de l’hygiène des enfants, de la popularité croissante de la famille nucléaire, de l’augmentation du revenu disponible des jeunes parents et de l’augmentation des dépenses par habitant pour les enfants.

Sur la base de la catégorie, le marché indien des produits de soins pour bébés est segmenté en premium et en masse. Le marché de masse domine le marché car la majorité de la clientèle appartient au groupe à revenu intermédiaire et ces produits sont facilement disponibles sur le marché. De plus, le manque de sensibilisation et la présence inadéquate de produits pour bébés de première qualité dans les villes de niveau 2 offrent des avantages supplémentaires pour la commercialisation de produits pour bébés à grande échelle.

Sur la base du canal de distribution, le marché indien des produits de soins pour bébés est segmenté en supermarchés/hypermarchés, détaillants spécialisés, magasins de proximité, magasins de vente au détail en ligne, pharmacies et pharmacies et autres. Le segment des dépanneurs domine le marché, car le petit commerce de détail livre régulièrement des articles à un prix abordable aux clients de la classe moyenne. De plus, des circuits de distribution locaux bien établis dans les métros et les villes de banlieue favorisent également la demande de produits pour bébés dans les magasins de proximité.