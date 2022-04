Marché hôtelier 2021 Perspectives de l’industrie, classification, demande, analyse régionale et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché hôtelier. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude du marché hôtelier présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le secteur de l’hôtellerie en Inde prospère principalement grâce au tourisme, qui est une importante source de devises et d’emplois. Le gouvernement a pris plusieurs initiatives qui jouent un rôle majeur pour la croissance de l’industrie hôtelière.

Aperçu du marché :

L’ industrie hôtelière en Inde fait partie de l’industrie du voyage et du tourisme. Les voyageurs d’affaires sont de plus en plus nombreux en raison de la croissance rapide du secteur informatique et de l’émergence de plusieurs entreprises mondiales.

Les indicateurs clés de performance (KPI) utilisés par l’industrie pour mesurer l’expansion de l’activité et gérer les hôtels sont le tarif moyen par chambre (ARR) et le revenu par chambre disponible (RevPAR). L’ARR s’élevait à 5 458,68 INR au cours de l’exercice 2020 contre 5 671,00 INR au cours de l’exercice 2017. Il devrait atteindre 6 292.85 INR d’ici l’exercice 2025, tout en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 2.49 % entre l’exercice 2021 et l’exercice 2025. Au cours de l’exercice 2020, le RevPAR était d’environ 1 951.34 INR et devrait atteindre 3 336.28 INR d’ici l’exercice 2025. On s’attend à ce que l’industrie hôtelière se développe à un rythme prometteur puisque l’Inde accueillera la Coupe du monde masculine ICC en 2023. Il a été supposé que cet événement augmenterait la fréquentation des touristes étrangers dans le pays.

La gestion des employés est un défi majeur auquel l’industrie est confrontée. Le taux d’attrition a augmenté en raison du manque de qualité de la main-d’œuvre et de la concurrence accrue pour les employés formés des secteurs de services concurrents, comme l’aviation.

Informations sur les segments :

En fonction du type d’hôtel, l’industrie hôtelière peut être segmentée en hôtels indépendants/sans marque, hébergements alternatifs, chaîne hôtelière new-age et hôtels de marque ou traditionnels. Le segment indépendant/sans marque représente environ 70 % du total des chambres d’hôtel disponibles. Le deuxième plus grand segment comprend des logements alternatifs. Ceci est dû à la popularité croissante des séjours chez l’habitant parmi les touristes. La chaîne hôtelière new-age devrait détenir près de 6 % du total des chambres d’hôtel disponibles en Inde au cours de l’exercice 2025. De plus, le segment des hôtels de marque / traditionnels, ainsi que la part majeure du secteur organisé, représente environ 5 % l’ensemble de l’industrie hôtelière en termes d’offre de chambres.

Actions gouvernementales :

L’industrie dépend du secteur du tourisme pour ses affaires. Le ministère du Tourisme, avec le ministère des Chemins de fer et le ministère de l’Aviation civile, promeut le tourisme dans le pays. Par conséquent, les initiatives gouvernementales jouent un rôle crucial dans sa croissance.

Le ministère du Tourisme a entrepris des programmes, tels que PRASHAD (Mission nationale sur le pèlerinage, le rajeunissement et la spiritualité, la campagne d’augmentation du patrimoine), SWADESH DARSHAN (Développement intégré de circuits touristiques autour de thèmes spécifiques) et la promotion du visa électronique pour encourager l’afflux de touristes.

NABH Nirman, UDAN Ude Desh ka Aam Nagrik et Vision 2040 sont quelques-unes des initiatives entreprises par le ministère de l’Aviation civile pour améliorer la connectivité aérienne, ce qui amènerait les clients de l’hôtel même dans les coins les plus reculés du pays.

Le ministère des Chemins de fer se concentre sur le développement de l’infrastructure ferroviaire pour faciliter les déplacements intérieurs. Les voyageurs nationaux constituent la plus grande part des clients dans l’industrie hôtelière.

Analyse de la concurrence :

L’industrie hôtelière est très fragmentée. Il est dominé par plusieurs petits acteurs non organisés. Il a observé une évolution en faveur des segments de l’hôtellerie moyenne et économique. Le développement des agrégateurs hôteliers dans le segment économique a conduit l’industrie hôtelière massive et non organisée vers la consolidation.

Entreprises couvertes :

Bharat Hotels Limited

Hôtel Leelaventure Limited

ITC Hotels Limited

Lemon Tree Hotels Limited

The Indian Hotels Company Limited

Sarovar Hotels Private Limited

The Park Hotels

Hyatt Hotels and Resorts

Marriott Hotels India Private Limited

Radisson Hotels Asia Private Company

