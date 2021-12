Marché Fonderie de semi-conducteurs avec segmentation géographique, prévisions statistiques et rapport sur le paysage concurrentiel jusqu’en 2028

Dans l’industrie des semi-conducteurs, une fonderie de semi-conducteurs est une usine où sont fabriqués tous les dispositifs, y compris les circuits intégrés (CI) et autres. Une entreprise qui exploite une fonderie de semi-conducteurs pour produire les dessins d’autres entreprises est connue sous le nom de fonderie. Les matériaux fabriqués dans la fonderie de semi-conducteurs sont fabriqués à partir de produits à base de silicium. Les composants de la fonderie de semi-conducteurs sont chers à l’achat. Une puce peut nécessiter plusieurs équipements pour le nettoyage, la gravure, le dopage, etc. Cependant, l’industrie des semi-conducteurs connaît une forte croissance dans toutes les régions ; ce facteur est le moteur de la croissance du marché mondial.

Le rapport sur les spécifications du marché Fonderie de semi-conducteurs propose une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région est basée sur une analyse de marché complète et a été validée par diverses contributions précoces d’experts de l’industrie, des dirigeants clés et des parties prenantes, ainsi que par des recherches documentaires (partenariats mondiaux / régionaux, revues spécialisées). , Documents papier, site internet de l’entreprise et rapport annuel (commission de change et de change). De plus, le marché a été estimé à l’aide de diverses méthodes de recherche et d’un modèle statistique interne.

Le rapport sur le marché Fonderie de semi-conducteurs fournit également des informations détaillées sur l’analyse concurrentielle avancée des tendances des marchés émergents ainsi que sur l’impulsion, les contraintes, les défis et les opportunités disponibles sur le marché Fonderie de semi-conducteurs pour fournir des informations utiles et des scénarios actuels pour une prise de décision appropriée. Ce rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, des perspectives financières et les principaux développements de produits / services au cours des 3 dernières années. En outre, le rapport offre également une vue à 360 degrés du marché dans le paysage concurrentiel d’un acteur mondial et aide les entreprises à comprendre leurs revenus sur le marché Fonderie de semi-conducteurs en comprenant leur approche stratégique de la croissance.

L’« Analyse du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs avec une segmentation détaillée du marché par nœud technologique, application et géographie. Le marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la fonderie de semi-conducteurs et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Dongbu HiTek Fujitsu Semiconductor Limited Global Foundries Hua Hong Semiconductor Limited Samsung Group Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) STMicroelectronics Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited Teledyne Digital Imaging Inc. United Microelectronics Corporation (UMC)

Les fonderies de semi-conducteurs intensifient leurs efforts dans la production de puces automobiles en prévision d’une augmentation des semi-conducteurs utilisés dans la conduite autonome ; ainsi, ce facteur est le moteur du marché de la fonderie de semi-conducteurs. Cependant, le secteur des semi-conducteurs a été confronté à une diminution de l’emploi non technique ; ce facteur pourrait entraver la croissance du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs. En outre, les secteurs de l’automobile, de l’IoT et de l’IA devraient créer des opportunités commerciales pour le marché de la fonderie de semi-conducteurs.

Le marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs est segmenté par nœud technologique et par application. Sur la base du nœud technologique, le marché de la fonderie de semi-conducteurs est segmenté en 10/7/5 nm, 16/14 nm, 20 nm, 45/40 nm et autres. Sur la base des applications, le marché de la fonderie de semi-conducteurs est segmenté en électronique grand public, automobile et industriel.

