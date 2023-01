Marché fonctionnel des champignons pour observer une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Marché mondial des champignons fonctionnels, par espèce (Shiitake, Reishi, Chaga, Lion’s Mane, Cordyceps , Maitake, Turkey Tail, Tremella, Others), Type de produit (Cultivé, Sauvage), Catégorie (Regular, Full Spectrum), Nature (Conventionnel, Biologique ), Méthode de culture (culture en lit, bûche/bois cultivé), application (pharmaceutique, aliments et boissons , compléments alimentaires, nutraceutique, nutrition sportive, soins personnels, autres) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et perspectives du marché des champignons fonctionnels

Le marché mondial des champignons fonctionnels devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 6 06 260,80 mille d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché mondial des champignons fonctionnels est le déplacement de la préférence vers les aliments fonctionnels , les perspectives positives pour les soins personnels biologiques , l’amélioration de l’industrie des compléments alimentaires, l’acceptabilité croissante des champignons pour leurs propriétés médicinales et la rôle émergent des champignons dans l’industrie alimentaire. Les alternatives croissantes aux protéines peuvent entraver la croissance du marché.

Le rapport sur le marché mondial des champignons fonctionnels fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief ; notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par espèce (Shiitake, Reishi, Chaga, Lion’s Mane, Cordyceps, Maitake, Turkey Tail, Tremella, Autres), Type de produit (Cultivé, Sauvage), Catégorie (Régulier, Spectre complet), Nature (Conventionnelle, Biologique), Méthode de culture ( Lit cultivé, bûche/bois cultivé), application (pharmaceutique, aliments et boissons, compléments alimentaires, nutraceutique, nutrition sportive, soins personnels, autres). Pays couverts Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas et le reste de l’Europe, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Acteurs du marché couverts YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD., Monterey Mushrooms, Inc., Monaghan Mushrooms Group, Shandong Qihe Biotech Co., Ltd., Banken Champignons Groep BV, The Giorgi Companies, Inc., VLD Food Products Pvt. Ltd., Nammex, Shogun Maitake, Champignons de la forêt tropicale, Wuling (Fuzhou) Biotechnology Co., Ltd., Smithy Mushrooms, Lianfeng (Suizhou) Food Co., Ltd, Mushroom King Farm, Maesyffin Mushrooms, Biobritte Agro Solutions Pvt Ltd, Ojas Farms, Farming Fungi, LLC, entre autres.

Définition du marché

Les champignons fonctionnels regorgent d’antioxydants et de valeur nutritionnelle, avec de nombreuses allégations de santé. Ces champignons ont été largement utilisés en raison de leurs propriétés médicinales et de leurs avantages en tant que superaliments . Les champignons fonctionnels aident à renforcer le système immunitaire et sont également utilisés comme option diététique faible en calories et riche en protéines, ce qui est idéal pour ceux qui manquent de protéines dans leur alimentation, en plus de fournir plusieurs vitamines et minéraux essentiels. Les champignons les plus largement utilisés à des fins médicinales sont le shiitake et le reishi, entre autres.

Shiitaké

La demande de shiitake augmente sur le marché des champignons fonctionnels car il a un goût riche et savoureux et divers avantages pour la santé. Les composés du shiitake peuvent aider à combattre le cancer, à renforcer l’immunité et à favoriser la santé cardiaque.

Reishi

La demande de reishi augmente sur le marché des champignons fonctionnels en raison de ses propriétés médicinales. Il peut également être utilisé dans le café et le cacao pour améliorer le goût et la santé.

Dynamique du marché mondial des champignons fonctionnels

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Évolution de la préférence des consommateurs vers les aliments fonctionnels

Les aliments fonctionnels contiennent un ensemble spécifique de nutriments ajoutés tels que des fibres, des probiotiques, des prébiotiques, des minéraux et autres. De plus, ces types d’aliments aident à surmonter les carences nutritionnelles. Les aliments fonctionnels sont également utiles pour réduire le risque de maladies chroniques. Les problèmes de santé croissants dus à un mode de vie en évolution rapide, en particulier dans les zones urbaines, augmentent dans une large mesure la préférence des consommateurs pour des aliments sains et fonctionnels. De plus, dans la situation du COVID-19, les consommateurs recherchent de tels ingrédients alimentaires fonctionnels qui contribuent à augmenter leur niveau d’immunité, de sorte qu’un tel scénario a un impact positif sur la préférence croissante pour les champignons fonctionnels.

Perspective positive envers les soins personnels biologiques

Les champignons fonctionnels ont leurs avantages spécifiques, et tous les champignons fonctionnels travaillent pour équilibrer les niveaux d’énergie, renforcer la fonction immunitaire, faciliter la digestion et améliorer l’éclat naturel de la peau. Les champignons sont chargés de polyphénols, de polysaccharides, de bêta-glucanes et de propriétés antioxydantes. Ensemble et séparément, tous ces composés aident à soutenir le système immunitaire. Les champignons fournissent également une multitude de fibres alimentaires, contribuant à une digestion saine et augmentant les bactéries intestinales bénéfiques dans le système digestif. En ce qui concerne les bienfaits pour la peau, les champignons fonctionnels ont une quantité débordante de propriétés antioxydantes. Une peau éclatante est également le résultat de la santé de tout le corps. Tout dysfonctionnement du système immunitaire ou de la digestion se manifestera d’abord dans la peau. Soutenir le bien-être de tout le corps avec des champignons fonctionnels se traduit souvent par un teint lisse. Les ingrédients de champignons se retrouvent dans les soins de la peau et les suppléments alors que la quête du bien-être des consommateurs perdure. Les entreprises de beauté et de bien-être exploitent de plus en plus différents types de champignons, notamment le reishi, la crinière de lion, la queue de dinde et le chaga, entre autres.

Augmentation de l’acceptabilité du champignon pour ses propriétés médicinales

Les champignons sont un composant reconnu de l’alimentation humaine, avec des propriétés médicinales polyvalentes. Certains champignons sont appréciés dans le monde entier pour leurs propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. Les champignons sont depuis longtemps considérés comme des aliments hautement médicinaux et nutritionnels par de nombreuses sociétés du monde entier. Les champignons sont consommés comme médicament dans les pays asiatiques, et de nombreux travaux de recherche ont été réalisés sur les aspects médicinaux. Une grande variété de champignons a été utilisée traditionnellement dans de nombreuses cultures différentes pour le maintien de la santé et la prévention et le traitement des maladies grâce à leurs propriétés immunomodulatrices et antinéoplasiques. Au cours de la dernière décennie, l’intérêt pour le potentiel pharmaceutique des champignons s’est rapidement accru,

Rôle émergent des champignons dans l’industrie alimentaire

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par des produits alimentaires musculaires nutritifs, sûrs et sains avec une teneur réduite en sel et en matières grasses qui profitent à leur bien-être. Par conséquent, les transformateurs alimentaires sont constamment à la recherche d’ingrédients bioactifs naturels qui offrent des avantages pour la santé au-delà de leurs valeurs nutritionnelles sans affecter la qualité des produits. Les champignons sont considérés comme des composants alimentaires sains de nouvelle génération. En raison de leur faible teneur en matières grasses, de leurs protéines de haute qualité, de leurs fibres alimentaires et de la présence de nutraceutiques, ils sont idéalement préférés dans la formulation d’aliments fonctionnels hypocaloriques. Il existe une tendance croissante à enrichir les aliments musculaires avec des champignons pour exploiter leurs bienfaits en termes de valeurs nutritionnelles, bioactives et thérapeutiques. L’incorporation de champignons dans les aliments musculaires revêt une importance.

Opportunités

Augmenter les dépenses de R&D sur les variantes de champignons exotiques

La demande de variétés exotiques de champignons a augmenté, stimulée par la tendance croissante à manger des aliments sains et naturels. Les pleurotes, les enoki et les shiitake sont quelques exemples de champignons exotiques populaires. La demande de champignons exotiques a considérablement augmenté ces dernières années. Ils peuvent être mis en conserve, séchés ou emballés sous forme congelée, y compris leur utilisation dans l’industrie alimentaire dans les cornichons et les sauces aux champignons.

Avancées technologiques et innovations dans le champignon fonctionnel

Les développements technologiques dans l’industrie des champignons ont vu l’augmentation des capacités de production, des innovations dans les technologies de culture, des améliorations dans les produits finis à base de champignons et l’utilisation des qualités naturelles des champignons pour des avantages environnementaux. Les technologies de plus en plus utilisées dans le monde pour les espèces de champignons augmentent dans les industries alimentaires, de transformation et pharmacologiques en raison du développement rapide de la culture des champignons.

Politiques gouvernementales favorables à la promotion des investissements dans une alimentation soucieuse de la santé

Consommer une alimentation saine tout au long de la vie aide à prévenir la malnutrition sous toutes ses formes, ainsi qu’une gamme de maladies non transmissibles (MNT) et d’affections. Cependant, l’augmentation de la production d’aliments transformés, l’urbanisation rapide et l’évolution des modes de vie ont modifié les habitudes alimentaires. Les gens consomment maintenant plus d’aliments riches en énergie, en graisses, en sucres libres et en sel/sodium, et beaucoup de gens ne mangent pas assez de fruits, de légumes et d’autres fibres alimentaires, comme les grains entiers. Les investissements des gouvernements, du secteur privé et d’autres parties prenantes concernées devraient soutenir la formation des producteurs, des manipulateurs et des transformateurs d’aliments pour mettre en œuvre des mesures nationales, scientifiques et fondées sur les risques qui peuvent fournir des aliments sûrs tout en conservant leur teneur en éléments nutritifs.

Certains des principaux objectifs de ce rapport sur le marché des champignons fonctionnels:

Fournir une évaluation spécifiée de la forme du marché ainsi que des prévisions des nombreux segments et sous-segments du marché mondial des champignons fonctionnels.

Donner un aperçu des éléments affectant la croissance du marché. Analyser le marché des champignons fonctionnels principalement sur la base de plusieurs facteurs – analyse des taux , analyse de la chaîne de subventions , évaluation de la pression du porteur 5 , etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments du marché des champignons fonctionnels avec une reconnaissance de 4 zones géographiques principales et de leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

Analyse du degré de pays du marché avec admiration pour la mesure actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une évaluation de la phase américaine du marché des champignons fonctionnels pour la phase au moyen de l’application, du type de produit et des sous-segments.

Accorder un profilage stratégique des joueurs clés sur le marché des champignons fonctionnels, en inspectant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché.

Suivez et analysez les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les caractéristiques sur le marché mondial des champignons fonctionnels.

