Marché européen du pétrole CBD par type, taille, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions

Le marché européen du pétrole CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Une étude de marché sur le pont de données analyse que le marché croît avec un TCAC de 40,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 84 USD, 50 923,19 mille d’ici 2028. L’augmentation de la demande de produits CBD parmi les consommateurs est un facteur moteur de la croissance du marché.

Le cannabidiol (CBD) est un métabolite actif des plantes médicinales. Il s’agit d’un composé terpénophénolique à 21 carbones dérivé du précurseur, qui peut également être généré par synthèse, après la décarboxylation. Le CBD semble avoir peu d’effet sur le conditionnement ou la stimulation de la personnalité intracérébrale chez les animaux précliniques susceptibles d’abus. Le CBD n’a pas réussi à remplacer le THC par un modèle de discrimination des drogues animales. Il n’a pas d’impact sur l’homme qui suggère la violence ou la propension à la dépendance. Cannabidiol (CBD) est un composé naturel présent dans une plante qui a une riche histoire en tant que médicament, qui a une histoire millénaire dans la flore résineuse du cannabis. Des scientifiques et des médecins du monde entier testent et confirment les propriétés thérapeutiques du CBD. Médicament sain et non addictif, le CBD est l’un des plus de 100 cannabinoïdes spécifiques au cannabis qui confèrent un profil thérapeutique robuste à la plante.

Le chanvre et la marijuana appartiennent à la même famille de plantes, mais leur fonction, leur culture et leur application sont totalement différentes. En fait, l’herbe a un fort taux de THC et est utilisée à des fins médicales ou de loisirs. Le chanvre a des niveaux négligeables de THC (mais le CBD est élevé) et est utilisé dans les compléments alimentaires, soins de la peau, vêtements, papier, entre autres. Comme pour les oranges et les agrumes, le chanvre et la marijuana ont une apparence et une composition chimique distinctes. En raison des changements dans la réglementation des plantes C sativa ainsi que de la forte augmentation des nouveaux produits vendus, les variations entre les huiles de chanvre et de CBD étaient encore incertaines. Il y aura différents composants, selon la partie de la plante qui est extraite. Les phytocannabinoïdes, y compris le THC, le CBD et les terpénoïdes tels que le b-caryophyllène, sont inclus. La demande pour ces produits augmente sur le marché actuel en raison de ses effets positifs pour les usages médicinaux et récréatifs.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont l’augmentation des bienfaits pour la santé grâce à l’utilisation d’huiles de CBD, les tendances croissantes des aliments et boissons enrichis en CBD, la sensibilisation accrue aux avantages thérapeutiques de l’huile de CBD, la demande croissante d’huile de CBD dans COVID-19 et la sensibilisation croissante. , canal de distribution efficace et disponibilité facile. Les facteurs qui devraient freiner la croissance du marché sont les effets secondaires croissants associés à une utilisation excessive d’huiles de CBD, des réglementations strictes et la légalisation de l’huile de CBD dans plusieurs pays européens.

Portée et taille du marché de l’huile de CBD en Europe

Le marché européen de l’huile CBD est segmenté en sept segments notables en fonction du type, du type de produit, de la nature, de la catégorie de produit, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché européen de l’huile CBD est segmenté en THC dominant, CBD dominant, à base de marijuana et à base de chanvre. En 2021, le segment dominant du CBD devrait dominer le marché en raison de facteurs tels que l’utilisation dans le traitement de l’inflammation, de la psychose ou des troubles mentaux et des migraines.

Sur la base du type de produit, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en isolats de CBD, distillats de CBD, CBD soluble dans l’eau, concentrés de CBD et autres. En 2021, le segment des distillats de CBD devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de la demande de produits contenant un composé psychotrope avec des avantages thérapeutiques importants en raison des niveaux admissibles de THC.

Sur la base de la nature, le marché européen de l’huile CBD est segmenté en mélange et original. En 2021, le segment mélangé devrait dominer le marché en raison des utilisations variées de l’huile de CBD mélangée.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en non aromatisé et aromatisé. Aromatisé est sous-segmenté en vanille, menthe, arôme d’agrumes et autres. En 2021, le segment non aromatisé devrait dominer le marché en raison de l’utilisation croissante de CBD non aromatisé dans les smoothies ou les boissons post-entraînement, les biscuits, les boissons au CBD ou tout aliment infusé au CBD.

Sur la base de l’application, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en produits pharmaceutiques et nutraceutiques, aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, applications industrielles et autres. En 2021, le segment pharmaceutique et nutraceutique devrait dominer le marché en raison du nombre croissant d’essais cliniques réalisés pour l’huile de CBD.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en détaillant en magasin et détaillant en magasin. En 2021, le segment des détaillants en magasin devrait dominer le marché en raison de facteurs tels que le support client et davantage d’options d’inventaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de l’huile de CBD est segmenté en ménage/vente au détail et commercial. En 2021, le segment commercial devrait dominer le marché en raison de l’assouplissement réglementaire.



Marché européen de l’huile de CBD: analyse au niveau des pays

Le marché européen de l’huile CBD est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit, nature, catégorie de produit, application, canal de distribution et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de l’huile CBD sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie et le reste de l’Europe.

La France devrait dominer le marché en raison des tendances croissantes des aliments et des boissons riches en CBD dans le pays. Le Royaume-Uni devrait dominer le marché en raison de la prise de conscience croissante des avantages thérapeutiques de l’huile de CBD. L’Allemagne devrait dominer le marché en raison des avantages croissants pour la santé de l’utilisation des huiles de CBD.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Demande croissante d’huile de CBD

Le marché de l’huile de CBD en Europe vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique de l’huile de CBD et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’huile de CBD en Europe. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du pétrole CBD en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de l’huile de CBD en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché européen de l’huile de CBD.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’huile de CBD sont KANIBI, GREEN GORILLA, Spruce Natural Labs LLC., Green Garden Gold, REAKIRO, Qanoid BV, Joy Organics, Pure Hemp Botanicals, CBDistillery, Evopure Ltd., PharmaHemp, Essentia Pura, MH Medical Hemp GmbH, HEXO, Emblem CANNABIS, Aurora Cannabis Inc., Diamond CBD, Elixinol Wellness Limited, NuLeaf Naturals, LLC, Aphira Inc., CBD Ultra Limited, ConnOils LLC, ENDOCA et The Original Alternative, entre autres.

