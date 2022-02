Marché européen du diagnostic des tissus cancéreux 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché du diagnostic des tissus cancéreux en Europe devrait passer de 512,73 millions de dollars américains en 2018 et atteindre 830,28 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 5,8 % sur la période de prévision.

La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l’augmentation du nombre de cas de cancer et l’augmentation de la population gériatrique. D’autre part, le coût élevé des diagnostics du cancer dans certains pays européens limite la croissance du marché et aura probablement un impact négatif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Le cancer est l’une des principales causes de décès en Europe et affecte profondément la qualité de vie. Ainsi, le cancer sera un fardeau pour la société s’il n’est pas diagnostiqué et traité à temps. Selon l’Organisation mondiale de la santé en 2018, environ 9,6 millions de décès dans le monde étaient dus au cancer. De plus, le cancer est également répandu dans les pays européens. Selon Cancer Research UK, en 2016, environ 163 444 décès au Royaume-Uni étaient dus au cancer.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

F. Hoffmann-La Roche SA

Thermo Fisher Scientific Inc.

Laboratoires Bio Rad Inc.

Abbott

Enzo Life Sciences, Inc.

Agilent Technologies, Inc.

Génétique du cancer inc.

Merck KGaA (Sigma-Aldrich Co. LLC)

Danaher

Abcam plc.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également signalé qu’avec plus de 3,7 millions de nouveaux cas et 1,9 million de décès chaque année, le cancer est la deuxième cause de morbidité et de décès en Europe. De plus, l’Europe comprend un huitième de la population mondiale totale, mais environ un quart des cas de cancer dans le monde avec 3,7 millions de nouveaux patients proviennent d’Europe, ce qui suggère un taux d’incidence élevé du cancer dans la région. De plus, les données suggèrent également que 40 % de ces cas de cancer sont évitables avec un diagnostic approprié à un stade précoce et un traitement et des médicaments appropriés.

Le marché espagnol du diagnostic des tissus cancéreux devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de diverses études de recherche sur le cancer en cours dans le pays, du nombre croissant de patients atteints de cancer dans le pays et de diverses solutions entreprises pour réduire la charge financière due au cancer sur le pays. De plus, le pays connaît également la croissance la plus rapide parmi les autres pays européens en raison de l’augmentation du tourisme médical florissant en Espagne.

DIAGNOSTICS DES TISSUS CANCÉREUX EN EUROPE – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Par type d’essai

Tests immunohistochimiques

Cancer du sein

Cancer colorectal

Cancer de la prostate

Cancer de l’estomac

Les autres

Essais d’hybridation in situ

Cancer du sein

Cancer du poumon

Cancer de la vessie

Les autres

Par pays

La France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

