Marché européen du collagène | Global Industry Research, Outlook, Trends, Development, Study, Overview And Insights 2029 shland, DSM, Collagen Solutions Plc, Rousselot, GELITA AG, Advanced BioMatrix Inc

Le marché du collagène devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 154,66 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de boissons parmi les consommateurs est un facteur moteur de la croissance du marché.

Le collagène est une sorte de composants fibreux qui sont extraits des os, des tendons, des ligaments ainsi que de la peau de divers types d’animaux tels que les porcs, les chats, les poissons, entre autres. Le collagène est utilisé dans la fabrication de différents types de médicaments qui aident à guérir les maladies cardiaques et soulagent les douleurs articulaires. Le collagène est également utilisé dans les cosmétiques qui hydratent la peau, atténuent les rides et renforcent la peau. Il a un large éventail d’applications dans les produits alimentaires, les boissons, les compléments alimentaires et plusieurs autres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du collagène sont Ashland, DSM, Collagen Solutions Plc, Rousselot, GELITA AG, Advanced BioMatrix Inc., COBIOSA, ConnOils LLC, ET-Chem, Ewald-Gelatine GmbH, Gelnex, Holista Colltech, ITALGELATINE SpA , Jellagen, Juncà Gelatines SL, KENNEY & ROSS LIMITED MARINE GELATINE, Lapi Gelatine Spa, Nippi. Inc., PB Leiner, WEISHARDT, Vital Proteins LLC, Norland Products, Amicogen, Inc., Titan Biotech, SMPNUtra.com et entre autres.

Portée du marché du collagène en Europe et taille du marché

Le marché du collagène est segmenté en fonction du type de produit, du type, de la forme, de la source, de la catégorie de produit, de la fonction et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en gélatine, collagène hydrolysé, collagène natif, peptide de collagène et autres. En 2021, le segment de la gélatine devrait dominer le marché car il s’agit du type de produit de collagène le plus basique et il est largement utilisé dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.

Sur la base du type, le marché est segmenté en type I, type II, type III et type IV. En 2021, le segment de type I devrait dominer le marché car il est très abordable et provient de sous-produits de l’industrie alimentaire disponibles à bas prix.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre et liquide. En 2021, le segment des poudres domine le marché car le collagène en poudre aide à maintenir le goût des aliments.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en bovins, volailles, porcins, marins et autres. Le segment bovin est en outre segmenté en bovins, buffles, yacks et autres. En 2021, le segment porcin devrait dominer le marché car le produit dérivé de la peau et des os de porc est disponible à faible coût. Le collagène porcin, cependant, a des contraintes sur le marché car le produit n’est pas considéré comme halal et ne peut pas être consommé en raison de croyances religieuses.

Sur la base de la catégorie de produits, le marché est segmenté en OGM et non OGM. En 2021, le segment sans OGM devrait dominer le marché car le produit est dû aux préoccupations des consommateurs concernant les effets nocifs des produits alimentaires génétiquement mutés.

Sur la base de la fonction, le marché est segmenté en texture, stabilisant, émulsifiant, découverte et autres. En 2021, le segment des stabilisants devrait dominer le marché car le collagène en tant que stabilisant est compatible avec les hydrocolloïdes, a une texture lisse et ne favorise aucune séparation de l’eau, ce qui en fait un stabilisant idéal dans divers produits alimentaires et boissons.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en produits alimentaires, boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, aliments pour animaux, tests de laboratoire et autres. En 2021, le segment des produits alimentaires devrait dominer car le produit est largement utilisé dans les confitures, les gelées, les soupes, les sauces et les produits de boulangerie.

Public cible du marché mondial du collagène en Europe dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Investisseurs

Réponses aux questions clés :

Quels sont les principaux moteurs du marché mondial du collagène européen?

Quel segment devrait rassembler une part de roi du marché européen du collagène?

Quelle sera la taille du marché européen du collagène de la région leader?

Quelle entreprise devrait réaliser une part sérieuse du marché européen du collagène?

Quelles sont les stratégies de choix adoptées sur le marché mondial du collagène en Europe?

Faits saillants de l’étude de marché sur le collagène en Europe et points clés couverts:

Divers facteurs socio-économiques ayant un impact immédiat ou indirect sur le statut de l’industrie sont évalués

Les événements de lancement de produit, les fusions et acquisitions, les tendances et les approbations réglementaires Europe Collagen sont indiqués. Ainsi, des connaissances complètes et des informations précieuses sont offertes par l’étude de marché Data Bridge pour des plans d’affaires efficaces et des stratégies de croissance.

Les études comparatives, la veille concurrentielle Europe Collagen par Data Bridge Market research, l’analyse des utilisateurs finaux, l’analyse des partenaires et les optimisations de portefeuille sont les principaux avantages de nos rapports.

Les acteurs vedettes de l’industrie européenne du collagène, les leaders émergents, les acteurs omniprésents et les participants sont également étudiés de manière approfondie

Les études de marché sur les ponts de données offrent également une personnalisation pour réaliser une plongée plus approfondie dans des applications spécifiques, des segments de marché de niche, une géographie particulière et pour tout client ou entreprise.

Les contiguïtés connues ayant un impact sur le marché européen du collagène et les partenaires cibles sont étudiées par les analystes de recherche du marché Data Bridge

L’évaluation de la technologie, le nouveau développement, les stratégies d’entrée sur le marché européen du collagène sont étudiés par nous

