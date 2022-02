Marché européen du collagène 2022 Perspectives mondiales et progrès technologiques || Les applications intérieures devraient être le segment le plus attractif de 2022 à 2028

L’ étude du marché européen du collagène avec plus de 100 tableaux de données de marché, Pie Chat, Graphs & Figures est maintenant publiée par Data Bridge Market Research. Le rapport présente une évaluation complète du marché couvrant les tendances futures, les facteurs de croissance actuels, les opinions attentives, les faits et les prévisions de données de marché validées par l’industrie jusqu’en 2026. Fournissant les informations clés concernant cette industrie, le rapport fournit une analyse approfondie des plus récents tendances, scénario commercial actuel et futur, taille du marché et part des principaux acteurs tels que DSM, Rousselot, Pb Liener (une partie du groupe Tessenderlo), Ewald-Gelatine Gmbh, GELITA AG, GELNEX, JUNCA GELATINES SL, KENNEY & ROSS LIMITED MARINE GELATIN , LAPI GELATINE Spa, Jellagen, Collagen Solutions Plc, COBIOSA et Ashland