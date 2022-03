Marché européen du cannabis médical 2022: analyse de l’industrie mondiale par taille, taux de croissance, part, tendances, acteurs clés, impact du COVID-19, opportunité d’ici 2028

Europe Medical Cannabis Market donne une étude détaillée de l’industrie, remplie d’une fiche technique, d’une segmentation du marché et d’autres informations, dans Data Bridge Market Research. L’étude analyse le scénario de marché potentiel et actuel pour la période projetée de 2022-2028, offrant des données et des mises à jour sur les principaux segments du marché mondial du cannabis médical en Europe. Un rapport influent sur le marché européen du cannabis médical est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce rapport d’étude de marché. Le marché est censé croître au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Selon cette étude de marché, de nouveaux sommets auront lieu sur le marché européen du cannabis médical. Le rapport d’enquête sur le marché du cannabis médical en Europe offre la meilleure étude professionnelle approfondie sur l’état actuel de l’industrie.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 24,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 19 153 USD.13 millions d’ici 2028. L’augmentation de l’utilisation médicale et la légalisation du cannabis agissent comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Principaux acteurs clés inclus dans ce rapport :

Tilray, Elixinol Europe Limited, Medical Marijuana, Inc., Peace Naturals Project Inc., BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s (filiale de L’ORÉAL), ENDOCA, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc, Althea Company Pty Ltd (filiale du groupe Althea), Cresco Labs, IDT Australia, MediPharm Labs Inc., BARNEY’S FARM et Aphria Inc.

L’étude est segmentée comme suit :

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres), source (naturelle, synthétique), espèce (sativa, hybride, Cannabis Indica), Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigérol (CBG), Cannabinol, Autres), Application (Gestion de la douleur, Anxiété, Spasmes musculaires, Nausée, Perte d’appétit, Cancer, Arthrite , maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres), voie d’administration (solutions orales et capsules, tabagisme, topiques, vaporisateurs, autres), utilisateur final (établissements de soins à domicile, Centres hospitaliers et de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres),Canal de distribution (B2C, B2B)

L’étude a couvert et anatomisé l’éventualité de l’industrie mondiale du cannabis médical en Europe et fournit des statistiques et des informations sur la dynamique du marché, les facteurs de croissance, les défis cruciaux, les principaux automobilistes et conditions, les ouvertures et les prévisions 2028. Les entreprises peuvent se fier en toute confiance aux informations mentionnées dans le rapport fiable. Marché européen du cannabis médicalrapport d’analyse car il est dérivé uniquement des ressources précieuses et authentiques. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que les estimations des différents segments et sous-segments du marché. La transformation du paysage du marché est analysée dans le meilleur rapport marketing Europe Cannabis médical qui est principalement observé en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions qui à leur tour changent la vision du visage. de l’industrie.

Le rapport répond à des questions similaires à :

Quels sont les modes et les mouvements stratégiques considérés comme appropriés pour entrer dans l’industrie européenne du cannabis médical ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les ouvertures sur le marché européen du cannabis médical ?

Quels sont les produits/pièces/opérations/domaines dans lesquels investir au cours de la période de distribution dans l’industrie européenne du cannabis médical ?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché européen du cannabis médical pendant la période de distribution?

Quelles sont les tendances technologiques et les tissus non surveillés sur le marché européen du cannabis médical?

Quelle est la taille de la demande et les prévisions du marché européen du cannabis médical?

Le rapport a été préparé en utilisant les dernières méthodes et outils de recherche primaire et secondaire. Nos analystes s’appuient sur des documents gouvernementaux, des livres blancs, des communiqués de presse, des informations fiables sur les investisseurs, des rapports financiers et trimestriels et des entretiens publics et privés pour recueillir des données et des informations sur le marché dans lequel ils opèrent.

