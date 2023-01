marché européen du biodiesel devrait croître à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision d’ici 2029

Le marché européen du biodiesel devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 43 330,31 millions USD. d’ici 2029. Certains des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la demande croissante de carburants respectueux de l’environnement, la compatibilité élevée du biodiesel avec les moteurs diesel existants et l’épuisement rapide des réserves de carburants fossiles.

Le biodiesel devient une option plus abordable en raison des prix instables des produits à base de pétrole . Le marché du biodiesel se développe en réponse à la pression du public pour réduire les émissions et remplacer les combustibles fossiles en raison des préoccupations environnementales et des préoccupations concernant l’épuisement rapide des réserves de pétrole brut à travers le monde. De plus, l’utilisation de biodiesel augmente l’indice de cétane du carburant et améliore son pouvoir lubrifiant.

Le rapport sur le marché du biodiesel en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Le biodiesel est obtenu à partir de matières premières renouvelables telles que l’huile végétale et les graisses animales en utilisant une procédure chimique appelée trans-estérification qui convertit l’huile et les graisses en esters méthyliques d’acides gras. Il est utilisé comme substitut du carburant diesel à base de pétrole et est souvent combiné avec du carburant diesel à base de pétrole pour d’autres pièces. Il est efficace pour réduire la libération des gaz d’échappement par rapport au carburant diesel à base de pétrole. Il a des applications dans les industries automobile, marine, aéronautique, industrielle et autres. Dans l’industrie maritime, il est utilisé comme un excellent matériau comme carburant de transport, étant de nature biodégradable et non toxique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du biodiesel en Europe

Le paysage concurrentiel du marché européen du biodiesel fournit des détails par concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et l’étendue du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises par rapport au marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen du biodiesel sont Louis Dreyfus Company, Münzer Bioindustrie GmbH, Bio-Oils Energy, Argent Energy, Eco Fox Srl, ecomotion.de, ECODIESEL COLOMBIA SA, ADM, Neste, Renewable Energy Group, VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Petróleo Brasileiro SA – Petrobras et Cargill, Incorporated.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent les grilles de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, les grilles de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Europe par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Portée du marché du biodiesel en Europe

Le marché européen du biodiesel est segmenté en quatre segments notables basés sur la matière première, le mélange, la technologie de production et l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Matière première

Huile végétale

Graisses animales

Basé sur les matières premières, le marché est segmenté en huile végétale et graisses animales.

Mélange

B20

B10

B5

B100

Sur la base d’un mélange, le marché est segmenté en B100, B20, B10 et B5.

Technologie de production

Trans-Estérification

Pyrolyse

Chauffage à l’eau

Dilution

Micro-émulsification

Autres

Basé sur la technologie de production, le marché est segmenté en trans-estérification, pyrolyse, chauffage hydraulique, dilution, micro-émulsification et autres.

Application

Carburant

La production d’énergie

Autres

Il y a 13 sections pour présenter le marché du biodiesel en Europe:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8: Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de l’étude sur le marché du biodiesel en Europe, annexe, méthodologie et source de données

