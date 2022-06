Marché européen des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) enregistré au TCAC 10,0% Nouvelles opportunités commerciales, taux de croissance, tendance de développement et études de faisabilité d’ici 2028

Le vaste marché européen des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT)Le rapport fournit les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique. Ce rapport d’activité a été généré en prenant en compte plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing qui peuvent être répertoriés comme des estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies de marketing d’entrée de gamme, le positionnement et la segmentation, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Le rapport d’étude de marché fiable sur les tests moléculaires au point de service en Europe (à l’aide de NAAT) est d’une grande importance pour une prise de décision supérieure et l’obtention d’un avantage concurrentiel.

Le marché européen des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) devrait atteindre 13 542,73 millions USD d’ici 2028, contre 5 764,26 millions USD en 2020, en croissance au TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

POCT est caractérisé comme un test qui peut être effectué à proximité du patient où une décision médicale peut être prise immédiatement, y compris les résultats et la surveillance. Les dispositifs POCT entrant désormais en utilisation clinique sont basés sur les technologies d’amplification des acides nucléiques (NAAT), définies ici comme des dispositifs de deuxième génération. Ces plates-formes ont généralement une sensibilité améliorée, généralement de l’ordre de 60 à 90 %, par rapport aux POCT de première génération, et nécessitent une instrumentation portable avec une empreinte d’environ 30 cm x 30 cm. Ces instruments sont essentiellement utilisés dans la détection moléculaire de divers troubles tels que le VIH, le VPH et les maladies respiratoires grâce à la technologie NAAT. NAAT est Nucleic Acid Amplification Techniques qui permet l’identification d’organismes pathogènes en détectant leur ADN ou ARN.

Les principales entreprises fournissant des produits de test moléculaire au point de service (utilisant NAAT) sur le marché européen des tests moléculaires au point de service (utilisant NAAT) sont Danaher, Thermo Fisher Scientific Inc., Hologic, Inc., BD, F. Hoffmann-La Roche Ltd, ABBOTT, Seegene Inc., bioMérieux SA, QIAGEN, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Grifols, SA, Quidel Corporation, GenMark Diagnostics, Inc., SD Biosensor, INC., Oxford Nanopore Technologies, Wondfo, Randox Laboratories Ltd., Meridian Bioscience, Sekisui Diagnostics, QuantuMDx Group Ltd., Lucira Health Inc., binx health, inc., entre autres.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché européen des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT) dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes, la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) ?

Quels sont les principaux fabricants mondiaux du marché européen des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT)? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Europe Molecular Point of Care Testing (Using NAAT) auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale Europe Molecular Point of Care Testing (Using NAAT)?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché européen des tests moléculaires au point de service (à l’aide de NAAT)?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

