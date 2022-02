Marché européen des systèmes d’information radiologique (RIS) 2022: croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus examinés dans la nouvelle analyse

Le marché européen des systèmes d’information radiologique devrait passer de 315,32 millions de dollars américains en 2019 à 574,44 millions de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 8,0 % de 2020 à 2027. La croissance du marché européen des systèmes d’information radiologique est attribuée à la les progrès des solutions d’imagerie diagnostique associés à l’augmentation du nombre de procédures de diagnostic, l’augmentation des partenariats et des collaborations stimulent l’adoption des systèmes d’information radiologique. Cependant, les préoccupations concernant la confidentialité des données limitent la croissance du marché dans cette région. Les pays d’Europe s’attendent à être confrontés à d’énormes défis en raison de la croissance du COVID-19. En raison de l’épidémie de maladie, les industries de la santé ont été gravement touchées. En raison de l’augmentation des cas de coronavirus, de nombreuses activités commerciales telles que les lancements de produits et les conférences de promotion de produits ont été reportées, ce qui a freiné la croissance du marché.

Koninklijke Philips N.V.

Siemens Healthineers AG

Bayer SA

Société Cerner

Compagnie générale d’électricité

CORPORATION McKESSON

Société IBM

Epic Systems Corporation

Société Fujifilm

Un système d’information radiologique est un système informatique qui vise à soutenir un flux de travail efficace et une analyse commerciale dans un service de radiologie. Le système d’information radiologique est un logiciel qui gère sous forme électronique les données du service de radiologie de l’hôpital et des cliniques. Les données peuvent se présenter sous différentes formes, telles que la facturation, la planification et l’imagerie médicale. Il est important de stocker et de garder une trace des données pour de futures références. La mise en œuvre du système d’information radiologique facilite une efficacité accrue du travail, une meilleure coordination des patients, une réduction des erreurs médicales, un diagnostic amélioré et des fonctions administratives rationalisées.

Les rapports couvrent les développements clés du marché des systèmes d’information radiologique en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

