Marché européen des solutions WealthTech 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché des solutions Wealthtech en Europe devrait passer de 15,23 milliards de dollars US en 2021 à 39,74 milliards de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 14,7 % de 2021 à 2028. Selon les données du site Web US Bank Locations, l’Europe comptait 5 963 banques au total en janvier 2020 ; et selon les données du site Web Bankinfobook, Ainsi, avec le nombre croissant de banques et de leurs succursales dans le monde, l’utilisation de logiciels bancaires a également augmenté. En outre, les solutions Wealthtech sont principalement utilisées pour la banque de détail et la banque privée. L’importance des services de conseil en investissement, de l’analyse et du reporting de portefeuille, de la gestion des risques de portefeuille et des solutions de gestion de patrimoine dans la banque de détail ne cesse d’augmenter. Les sociétés proposant des solutions de technologie patrimoniale pour les banques de détail comprennent aixigo AG ; InvestCloud, Inc. ; Valuefy Solutions Private Limited ; et Invest Suite. Ainsi, le nombre croissant de banques dans le monde devrait alimenter la croissance du marché des solutions Wealthtech dans les années à venir.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

3rd-eyes analytics SA

aixigo SA

BlackRock, Inc.

FinMason, Inc.

InvestCloud, Inc.

InvestSuite

synéchrone

Valoriser

Wealthfront inc.

Segmentation du marché des solutions WealthTech Europe :

Marché des solutions WealthTech en Europe – Par composant

Solution

Prestations de service

Marché des solutions WealthTech Europe – Par utilisateur final

Banques

Entreprises de gestion de patrimoine

Les autres

Marché des solutions WealthTech en Europe – Par taille d’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Marché européen des solutions WealthTech – Par mode de déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Marché des solutions WealthTech en Europe – Par pays

L’Autriche

BeNeLux

La France

Allemagne

la Suisse

Royaume-Uni

Le reste de l’Europe

En Europe, la Suisse a été le pays le plus durement touché par l’épidémie de COVID-19, suivie du Royaume-Uni et d’autres. Une majorité de pays européens devraient subir un coup dur économique en raison du manque de revenus de diverses industries, car ces pays ont enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 et de décès au cours de l’année écoulée. En raison des fermetures d’entreprises, des interdictions de voyager et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la région a fait face à un ralentissement économique en 2020 et très probablement même en 2021. Les pays européens représentent un marché majeur pour les solutions de technologie de richesse en raison de la stabilité financière de la région. L’Europe étant une méga plaque tournante pour les startups, il existe une demande importante pour des solutions de gestion de patrimoine efficaces. Cependant, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la baisse de la demande de diverses industries utilisatrices finales du marché des solutions de technologie de gestion de patrimoine ont entraîné une baisse des revenus des acteurs du marché opérant en Europe.

