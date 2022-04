Marché européen des solutions eClinical 2021 – Scénario industriel, stratégies, facteurs de croissance et prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions 2026 du marché européen des solutions eClinical, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance qui sont utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché européen des solutions eClinical est projeté pour enregistrer un TCAC sain sur la période de prévision de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de marché contient des données pour l’année historique 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est 2019 à 2026.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services indiquent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % en 2019 pour atteindre 3,8 billions de dollars, soit 11 582 dollars par personne, et représentent 17,7 % du PIB. En outre, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % du total des dépenses de santé, suivi par les ménages (28,4 %). Les Länder et les communes représentaient 16,1 % des dépenses totales de santé, tandis que les autres recettes privées représentaient 7,5 %.

L’objectif de cette étude est de définir les dimensions du marché et de prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à présenter des perspectives qualitatives et quantitatives pour le secteur dans les régions et pays couverts par le rapport. Le rapport esquisse également les facteurs essentiels, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Segmentation du marché :

Par produit {Electronic Data Capture (EDC) et Clinical Data Management Systems (CDMS), Randomization and Trial Supply Management (RTSM), Clinical Trial Management Systems (CTMS), Electronic Clinical Outcome Assessment (ECOA), Electronic Trial Master File Systems, Safety Solutions, Regulatory Information Management Solutions, Clinical Data Integration Platforms, Other eClinical Solutions}, Déploiement {Solutions hébergées sur le Web (à la demande), solutions basées sur le cloud (SaaS), solutions d’entreprise sous licence (sur site)}, phase d’essai clinique (phase I, phase II, phase III, phase IV), utilisateurs finaux {hôpitaux/prestataires de soins de santé, instituts de recherche sous contrat (CROS), organisations pharmaceutiques et biotechnologiques, fabricants de dispositifs médicaux, sociétés de conseil, instituts universitaires}, pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Russie, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Turquie, Belgique, reste de l’Europe).

Quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché :

– Demande croissante de nouvelles petites molécules, de substances bio-thérapeutiques.

– Progrès de la technologie

– Augmentation de l’incidence des maladies chroniques

Les acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché européen des solutions eClinical sont énumérés ci-dessous :

– Parexel International Corporation

– Oracle

– Medidata Solutions, Inc.

– Systèmes Veeva

– ERT Clinical

– Solutions eClinical LLC

– Société IBM

– eClinicalWorks

– Bioclinica

– ArisGlobal

– Advarra

– Anju Software, Inc.

– Bio-Optronik, Inc.

– DATATRAK Int.

– ICON plc

– MasterControl, Inc.

– MaxisIT

– OmniComm Systems, Inc.

– RÉSONANCE SANTÉ

– Le groupe Realtime

– Santé Signant

– Société Xybion

– Autres

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché présentent les taux de croissance de chaque région, y compris de leur pays, pour les années à venir.

Comment les principaux acteurs du marché sont-ils évalués ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport contient des informations sur les principaux acteurs du marché.

Le rapport offre un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la réalisation de son chiffre d’affaires, le coût des marchandises et des produits fabriqués.

Le rapport contient des faits et des chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché fournit des détails sur les évolutions récentes du marché, les fusions et les acquisitions auxquelles participent les principaux acteurs mentionnés.