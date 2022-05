Marché européen des soins avancés des plaies 2027 Demande croissante en raison du COVID-19, y compris les profils des meilleurs joueurs comme Smith & Nephew, Acelity L.P., Braun Melsungen AG

La dernière documentation de recherche intitulée « Europe Advanced Wound Care Market » est une publication récente sur les informations du marché des entreprises qui couvre tous les aspects de l’Europe Advanced Wound Care 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande. , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché Europe Advanced Wound Care pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Voici les principaux fabricants européens de soins avancés des plaies –

Smith & Nephew Acelity L.P. Braun Melsungen AG Integra Lifesciences Corporation ConvaTec 3M MiMedx, Inc. Mölnlycke Health Care Paul Hartmann AG Cardinal Health, Inc.

L’augmentation de la prévalence de la maladie est d’environ 35% au cours de la période de prévision. Le diabète de type 2 est la forme de diabète la plus répandue et a augmenté parallèlement aux changements culturels et sociétaux. Dans les pays à revenu élevé, jusqu’à 91 % des adultes atteints de la maladie souffrent de diabète de type 2. Selon le rapport de la FID, un adulte sur 11 souffre de diabète en 2015, et il diminuera à un adulte sur 10 jusqu’en 2040. Le diabète est l’une des plus grandes urgences sanitaires régionales du 21e siècle. Chaque année, de plus en plus de personnes vivent avec cette maladie, ce qui peut entraîner des complications qui changent leur vie.

Le rapport sur le marché européen des soins avancés des plaies offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché européen des soins avancés des plaies.

