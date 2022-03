Marché européen des revêtements de sol jusqu’en 2027 – Par taille, part, croissance et prévisions | Société 3M, Sika AG, Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

« Le marché européen des revêtements de sol représente 390,3 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 685,8 millions de dollars américains d’ici 2027. »

Le rapport sur le marché européen des revêtements de sol est la recherche la plus importante pour qui recherche toutes les informations sur le marché. Le rapport couvre toutes les informations sur les marchés mondiaux et régionaux, y compris les tendances historiques et futures de la domination du marché, la taille, les échanges, l’offre, les concurrents et les prix, ainsi que des informations clés sur les fournisseurs à travers le monde. Les informations sur le marché prévisionnel, l’analyse SWOT, le scénario du marché européen des revêtements de sol et l’étude de faisabilité sont des aspects importants de ce rapport.

Europe Floor Coating comprend le rapport d’analyse du marché Principales entreprises:

Axalta Coating Systems Ltd

Maris Polymères SA

Michelman, Inc.

La société Lubrizol

La société Sherwin-Williams

PPG Industries, Inc.

Société 3M

Sika SA

Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Huile de rouille

Répartition du marché Revêtements de sol en Europe par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché européen des revêtements de sol en fonction des types suivants :

Époxy

Polyuréthane

Acryliques

Le polyméthacrylate de méthyle

Les autres

Sur la base de l’ application , le marché européen des revêtements de sol est segmenté en:

Résidentiel

Commercial

Industriel

Les revêtements de sol sont des revêtements de surface appliqués sur des surfaces en béton pour améliorer leur résistance à l’usure et à l’abrasion et prolonger leur durée de vie. Ils sont inertes aux huiles, détergents et nettoyants, fluides de transmission, eau, grêle, neige et produits chimiques corrosifs. Les revêtements de sol confèrent des propriétés imperméables, antistatiques, anti-vibrations et antidérapantes aux sols en béton et sont donc privilégiés dans de nombreux secteurs industriels et de la construction.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché européen des revêtements de sol:

Aperçu du marché des revêtements de sol en Europe

Concurrence sur le marché des revêtements de sol en Europe, profils / analyse, stratégie

Capacité de revêtement de sol en Europe, production, revenus (valeur) par régions (2019-2027)

Offre de revêtements de sol en Europe (production), consommation, exportations, importations par région (2019-2027)

Faits saillants régionaux du marché européen des revêtements de sol

Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse des stratégies marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs influençant le marché

Décisions de marché pertinentes pour le scénario actuel

Perspectives du marché des revêtements de sol hors Europe régionale (2019-2027)

Étude de cas

Résultats et conclusion de l’étude

La recherche comprend des données historiques de 2018 à 2019 et des prévisions jusqu’en 2027, ce qui rend le rapport précieux pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les responsables des ventes et des produits, les consultants, les analystes et les parties prenantes dans des tableaux clairement présentés. Ensemble, nous recherchons des documents facilement accessibles. graphique.

Enfin, le rapport Europe Floor Coating Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

