Marché européen des radars de surveillance côtière 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché des radars de surveillance côtière en Europe devrait passer de 391,13 millions de dollars US en 2021 à 592,62 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028. L’intégration de technologies émergentes telles que l’imagerie 3D et la technologie des capteurs améliore l’efficacité des systèmes radar de surveillance côtière, influençant ainsi l’adoption de ces systèmes. L’intégration de la technologie des capteurs aux systèmes radar de surveillance permet de détecter en temps réel toute activité anormale sur la côte et alerte le personnel de sécurité pour qu’il agisse en conséquence. De même, l’intégration de la technologie d’imagerie 3D avec les systèmes radar fournit une image claire des cibles aériennes à courte portée telles que les avions et les drones. TERMA, par exemple, a intégré des technologies de capteurs dans tous ses systèmes radar de surveillance côtière. Cette technologie facilite la capture d’une surveillance de volume entièrement automatique et la détection et le suivi précoces de plusieurs objets aériens et de surface en même temps. Il donne également une vue claire des voies navigables environnantes, y compris les navires marchands, les petits bateaux, les jet-skis, les avions, les hélicoptères, les ultra-légers et d’autres cibles non coopératives.

Accipiter Radar Technologies Inc ASELSAN A.? Blighter Surveillance Systems Ltd Easat Radar Systems Limited Elbit Systems Ltd. GEM elettronica HENSOLDT

Segmentation du marché des radars de surveillance côtière en Europe :

Marché des radars de surveillance côtière en Europe – Par type de bande

Bande X

Bande S

Bande X et S

Autres

Marché des radars de surveillance côtière en Europe – Par plate-forme

Navire à bord

Basé à terre

Aéroporté

Marché des radars de surveillance côtière en Europe – Par utilisateur final

Ports Compagnies pétrolières et gazières portuaires

Agences de patrouille maritime

Marché des radars de surveillance côtière en Europe – par pays

La France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

L’Europe comprend la France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie, le Royaume-Uni et le reste de l’Europe. Le Royaume-Uni, la Russie, la France et l’Allemagne possèdent depuis longtemps une armée puissante depuis un siècle. Conformément aux tendances passées observées, les gouvernements de ces pays ont soutenu les évolutions d’une puissance militaire plus sophistiquée pour s’imposer comme une superpuissance mondiale et nier toute menace extérieure au pays respectif.

L’allocation de budgets dédiés au secteur de la défense des pays a été une tendance importante observée dans ces pays, ce qui conduit à l’adoption de solutions d’armement et d’armement de haute technologie et sophistiquées et de surveillance des frontières pour renforcer la force militaire. La plupart des pays NORDIQUES d’Europe et du Royaume-Uni se vantent d’un long littoral entourant les terres natales du pays. La Norvège, le Groenland, la Grèce, le Royaume-Uni et l’Italie sont les pays d’Europe ayant les côtes les plus longues. En outre, les régions maritimes d’Europe abritent plus de la moitié de la population de toute l’Europe et représentent la moitié du PIB de l’Europe. La pisciculture, le maritime et le gréement pétrolier et gazier sont les principales activités exercées sur ces côtes méditerranéennes. La sûreté et la sécurité des opérations pacifiques de ces occupations sont nécessaires et, par conséquent, les systèmes radar de surveillance côtière s’avèrent d’une grande utilité pour les garde-côtes européens. Par exemple, en novembre 2018, l’Agence de sécurité maritime de l’Union européenne a attribué un contrat à Elbit Systems Ltd. pour la fourniture d’un système de surveillance maritime sans pilote à longue portée adapté aux opérations littorales et en eaux bleues. Ces facteurs contribuent constamment à la croissance du marché.

