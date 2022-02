Marché européen des pains plats 2022 Développements récents de l’industrie, analyse SWOT, importance de l’épidémie de COVID 19, stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs clés du monde et évaluation jusqu’en 2027 disponibles dans le dernier rapport

Le marché européen du pain plat représente 11 465,5 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 21 295,9 millions de dollars américains d’ici 2027.

Un pain plat est un pain fait avec de l’eau, de la farine et du sel, puis soigneusement roulé en pâte aplatie. Traditionnellement, le pain plat est un pain sans levain qui est fait sans levure. La farine, l’eau et le sel sont les principaux ingrédients utilisés pour la fabrication du pain plat. D’autres ingrédients tels que le maïs, le seigle, le millet et l’orge sont également utilisés pour faire du pain plat. Les produits de pain plat à base de grains entiers contiennent de grandes quantités de fibres, un nutriment essentiel qui peut aider à prévenir l’obésité et également à réduire le risque de constipation, de diabète, de maladies cardiaques et d’hypercholestérolémie. Les pains plats sont déroulés à plat et cuits, généralement dans un four en brique. Les pains plats sont la forme la plus ancienne de produits panifiés et sont principalement consommés en Europe du Sud et en Turquie. De nombreux types de pains plats, tels que la tortilla, le naan, le pita, le khubz libanais, le pita grec, le pide turc, entre autres, sont consommés en Europe.

Le marché européen du pain plat suit la couverture des fabricants –

Aliments Evron Ltée

Gruma, S.A.B. DE CV

Aliments Kontos inc.

KRONOS

Associated British Foods plc.

Cargill, Incorporée

Barilla G. e R. Fratelli S.p.A

Aryzta AG

Société de produits riches

Britannia Industries

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PAIN PLAT EN EUROPE :

Marché du pain plat en Europe – Par produit

Tortilla

Naan

Pita

Les autres

Marché du pain plat en Europe – Par canal de distribution

Supermarché et Hypermarché

Boulangeries

Épicerie

Les autres

La demande d’aliments prêts-à-servir tels que les wraps et les petits pains augmente à un rythme plus rapide en raison des changements dans les modèles sociaux et économiques, ainsi que d’une augmentation de l’urbanisation, du pouvoir d’achat et de la sensibilisation aux aliments santé, des changements dans les habitudes alimentaires et les habitudes alimentaires, et envie de goûter de nouveaux produits. Les plats cuisinés gagnent rapidement en popularité auprès des adolescents, des enfants, des gens de la classe ouvrière et des personnes vivant dans des foyers. Le déplacement important des gens vers les plats cuisinés dans les pays en développement, tels que la France, l’Allemagne, la Turquie et l’Espagne, stimule la demande de pain plat et favorise le marché du pain plat dans la région européenne. Le pain plat est disponible sous forme congelée et prête à manger, ce qui en fait le plat cuisiné le plus consommé par les consommateurs.

Le rapport comprend un résumé analytique, des perspectives économiques mondiales et des sections de présentation qui fournissent une analyse cohérente du marché Europe Flatbread. En outre, le rapport de la section Aperçu du marché décrit l'analyse PLC et l'analyse PESTLE pour fournir une analyse approfondie du marché. La section aperçu détaille l'analyse des cinq forces de Porter qui aide à révéler un scénario possible du marché en divulguant un scénario concurrentiel par rapport au marché européen des pains plats.

Ce rapport de recherche présente également des études de cas pratiques et pratiques pour vous aider à mieux comprendre le sujet. Ce rapport de recherche a été préparé à l’aide de techniques d’analyse de l’industrie et présenté de manière professionnelle en incluant des graphiques d’information efficaces chaque fois que nécessaire. Il contribue à assurer la stabilité des entreprises et un développement rapide pour obtenir des remarques notables sur le marché mondial des pains plats en Europe.

Enfin, le rapport Europe Flatbread Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché et les chiffres, etc.

